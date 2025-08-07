България

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Едната жертва е много възрастен мъж от Полша, а самоличността на другия удавник все още не е установена

7 август 2025, 09:10
Източник: iStock/Guliver Images

Д вама мъже се удавиха край Слънчев бряг. Едната жертва е много възрастен мъж от Полша, а самоличността на другия удавник все още не е установена. 

И двата случая са от сряда.

Първият сигнал е подаден около 10.25 часа в полицията в Несебър. Тялото на удавник е извадено от спасител в района на плажа пред дискотека в Слънчев бряг. Самоличността на мъжа, на видима възраст между 60 и 70 години все още е неустановена. 

Вторият случай се е разиграл около 15.30 часа. Спасител от двадесети пост на плажа пред хотел в Слънчев бряг е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ мъжът починал. Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин. 

Телата и на двамата удавници са откарани в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас за аутопсия. И по двата случая са образувани досъдебни производства. 

Източник: БГНЕС    
