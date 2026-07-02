Двама души загинаха при пожар в болница в Германия

Д вама души загинаха при пожар в болница в град Лудвигслуст в Северна Германия, предаде ДПА, като се позова на местни официални представители.
Говорителка на властите в окръг Лудвигслуст-Пархим уточни, че двете жертви са били пациенти на лечебното заведение.
Рано тази сутрин полицията съобщи за 34 ранени, но властите в окръг Лудвигслуст-Пархим по-късно заявиха, че има само един пострадал, който е вдишал дим.
Alarm in Deutschland: In einem Patientenzimmer der Klinik in Ludwigslust ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen kamen ums Leben. https://t.co/du9f2YggCy— heute.at (@Heute_at) July 2, 2026
Говорителка на органите на реда уточни, че десетки хора първоначално са потърсили спешна медицинска помощ, но след прегледи било установено, че не са пострадали.
По предварителна информация пожарът е тръгнал от стаята на пациент. Представител на местните власти каза, че една от жертвите се е намирала в стаята, в която е избухнал пожарът, а другата – в съседна стая.
Two people have died in a fire at a hospital in the northern German town of Ludwigslust, near Schwerin, officials said on Thursday. https://t.co/GTEp94PviF— dpa news agency (@dpa_intl) July 2, 2026
Пламъците обхванали покрива на болницата около 04:30 часа местно време (05:30 българско време) и пациенти и служители били евакуирани от сградата.
Говорителка на местните власти каза, че около 90 пожарникари са реагирали на сигнала и са успели да потушат пожара. На място са пристигнали и около 40 полицаи.
Благодарение на ефективните мерки за противопожарна безопасност на болницата работата в незасегнатите крила на сградата е възобновена. Петима пациенти са били прехвърлени в близки лечебни заведения.