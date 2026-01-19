Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

В ъзрастни 23 години, включително служител на охранителна фирма, са задържани за въоръжен обир на инкасо автомобил в Ихтиман, при който бяха откраднати около 235 000 евро. Инцидентът е част от серия нападения над инкасо автомобили в страната през последните години, включително въоръжени грабежи в София и Благоевград, подпалени автомобили на извършителите и случаи на използване на фалшиви инкасо автомобили за незаконен превоз на мигранти.

Източник: БТА

В петък в района на железопътната гара в град Ихтиман бе извършен въоръжен обир на инкасо автомобил, при който нападателите отнели значителна сума пари, съобщават прокуратурата и полицията. Двамата задържани са на 23 години, с адресна регистрация в Русе, живеещи в София, които до този момент нямат криминални регистрации. Единият от тях се оказа служител на охранителната фирма, която е трябвало да превозва парите, а вторият е работил в друга охранителна структура, информация, потвърдена от прокуратурата, пише NOVA .

Според официалните данни нападателите били маскирани, въоръжени с пистолет и автомат и насочили оръжие срещу охранителите, като ги обезоръжили и вързали.

"Заподозрените са отнели сумата от около 235 000 евро или 460 хиляди лева от инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Става дума за левова и еврова валута. Двамата задържани са били въоръжени с пистолет и автомат", каза окръжният прокурор на София Христина Лулчева.

Източник: БТА

Извършителите били с маски и насочили огнестрелното оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила, на които било заповядано да легнат на земята. Охранителите били завързани със "свински опашки".

След това заподозрените се насочили към бронираната кола, която отворили чрез натискане на поредица от бутони, за да откраднат парите, посочи окръжният прокурор.

Източник: БТА

"В качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, които са на по 23 години. Те са с постоянен адрес в Русе, но живеят в София. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна", заяви Лулчева. И допълни, че ако съдът ги признае за виновни, може да постанови отнемане на цялото имущество на виновните.

Лулчева подчерта, че единият от заподозрените за обира е и служител на фирмата, от която е отнета сумата. "Вторият задържан работи в друга охранителна фирма. Не са осъждани. Няма данни и за техни криминални регистрации", подчерта тя.

Източник: БТА

Единият от охранителите на инкасото успял да се освободи и да подаде сигнал за грабежа. Полицията веднага тръгнала след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване били заловени – в рамките на същия ден.

Директорът на ОДМВР София старши комисар Тихомир Ценов поясни, че заподозрените, освен парите, са отнели и служебните оръжия на охранителите на инкасото. "Пистолетите по-късно са били изхвърлени по маршрута на оттеглянето - намерени са в тревиста местност. За да не будят подозрения, двамата мъже били облечени като строителни работници, тъй като гарата в Ихтиман все още е в ремонт", обясни той.

Заподозрените са задържани за срок до 72 часа и предстои внасянето на искане за постоянния им арест.

Други случаи на нападения над инкасо автомобили

Макар обирът в Ихтиман да привлече вниманието заради участието на вътрешен човек, в миналото в България са регистрирани и други случаи, свързани с нападения над инкасо и каси за превоз на пари.

През 2023 г. в в центъра на Благоевград неизвестни лица извършиха въоръжен грабеж на инкасо автомобил, като по информация на Vesti.bg грабежът е успешен и е задигната една торба с пари. Свидетел е чул автоматична стрелба, а сред това единичен изстрел.

Излизайки от касов център, двама служители на охранителна фирма са нападнати от три неизвестни към момента лица, като единият от охранителите е прострелян в областта на слабините. Инцидентът е станал на площад "Македония“ в града.

При стрелбата е ранен един от охранителите на инкасо-автомобил, недалеч от банка където има и трезор. Пострадалият е на 52 години и в момента е настанен в реанимацията на местната болница с опасност за живота. Той е прострелян в областта на корема без изходна рана.

Нападението е извършено на площад Гоце Делчев в града.

Броени дни след нападението стана ясно, че подпален автомобил е открит близо до село Мало Бучино. Тогава от полицията заявиха, че не изключват с опожарената кола да са се измъкнали нападателите от инкасо обира в Благоевград.

По информация на NOVA колата е открита на пътя, който свързва селото със Суходол. Автомобилът е опожарен до степен, при която трудно могат да се определят марката и моделът.

Известен е също така и случай от 2021 г., когато органите на реда откриха фалшив инкасо автомобил, използван за незаконен превоз на мигранти.

При специализирана полицейска операция на 22 април, в района между моста на река Караагач и град Китен, служители на Главна дирекция "Гранична полиция“ спрели за проверка микробус, управляван от 52-годишен пловдивчанин. При проверка в товарния отсек на микробуса граничните полицаи открили 13 мъже, незаконни имигранти - без документи, по тяхна информация сирийци.

Установено е, че автомобилът, брандиран с логото на фирма за инкасо, не е собственост на тази фирма и тя няма връзка със случая, стикерите са фалшиви и са поставени, за да бъде избегната евентуална полицейска проверка. Микробусът е с неистински регистрационни табели, копиращи табелите на реален инкасов автомобил.

Нелегалните мигранти и шофьорът бяха задържани. На шофьора беше повдигнато обвинение.

Обвиниха грабителите, задигнали над 5 млн. лв. от инкасо автомобил в София

През 2022 г. в София неизвестни лица извършиха въоръжен грабеж на автомобил за превоз на пари на Софийския околовръстен път, като по информация на Vesti.bg участниците са били маскирани и въоръжени, а полицията откри два изгорели автомобила, свързани с престъплението.

В района на Околовръстното шосе на София бяха открити два опожарени автомобила, които отговарят на описанието на колите, с които е бил извършен обирът на инкасо автомобил същата сутрин. Това става известно от брифинг на СДВР и прокуратурата по случая.

Инкасо автомобилът е бил обран на паркинга на столичен мол.

Нападението е станало в момента, в който автомобилът е превозвал суми пари, с които се зареждат банкомати в търговския център. Все още се уточнява дали става въпрос за банкомати на една и съща банка, или на различни. Предполагаме, че нападателите са знаели, че в този час пристига инкасо автомобил, заяви тогава заместник градският прокурор Иво Илиев. В колата са били шофьор и охранител.

Автомобилът е бил "тампониран“ – пред него е застанал друг автомобил, от който са излезли въоръжени лица, заплашили са охранителите, обезвредили са ги и са пренесли касетките в друг автомобил.

Нападателите са избягали с джип с украински регистрационни табели, които обаче не са от същото превозно средство.

В близост до мястото на обира, на Околовръстното шосе, са открити опожарени два автомобила, които най-вероятно са на извършителите. Нападателите са били облечени с тъмни дрехи, с ръкавици и черни маски с прорези на очите, каза още гл. инспектор Нотов.