"ДПС-Ново начало" внесе в НС закон за максималната надценка

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи

Обновена преди 14 минути / 7 януари 2026, 08:16
"ДПС-Ново начало" внесе в НС закон за максималната надценка
Източник: Пресцентър на

З акон за максималната надценка внесе днес в парламента ПГ на "ДПС-Ново начало". Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики. Това съобщават от пресцентъра на партията. 

Ето кои стоки влизат в Закона за надценките на хранителни продукти

Законопроектът предвижда приемането от МС на т.нар. “Кошница на потребителя”, която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители. 

Два законопроекта за контрол над цените в парламента

В мотивите към законопроекта се посочва, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.  Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро. 

Надценката на храните: При какви условия ще глобяват търговците

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи. 

Източник: "ДПС-Ново начало"    
