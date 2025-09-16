България

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов

16 септември 2025, 20:51
„ДПС-Ново начало" създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите
Д епутатите от парламентарната група на "ДПС-Ново начало" започват проверка на водните ресурси и водната инфраструктура по общини и населени места. Това решиха на своето заседание народните представители заради ескалиращата криза на водоснабдяването в страната. 

Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов да бъде създадена интерактивна карта за състоянието на водоснабдяването и канализацията, която ще отразява всички видове проблеми, свързани с водите, както и институциите и структурите, отговорни за разрешаването на проблема, която да е динамична и да отразява в реално време на какъв етап е разрешаването на проблем в конкретна точка. 

Зам.-председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов препоръча на депутатите да проведат срещи във всички общини от избирателните си райони, като се срещнат и с представителите на местната власт и с местните структури на ВиК холдинга и да бъде обобщена актуалната информация, проблемите, потенциалните рискове и проектната готовност на общините за тяхното краткосрочно и дългосрочно разрешаване.  

"Ще следим много внимателно работата на Борда за водите, ще подкрепяме институциите и ще ги коригираме, ако не си вършат работата в полза на хората", каза Анастасов и допълни: "Най-важното е да използваме тежестта на парламентарния контрол и да накараме институциите да работят". 

Народният представител Атидже Алиева - Вели настоя да бъде обърнато и специално внимание на инфраструктурата, която подава вода към земеделските производители, както и приемането на краткосрочни и дългосрочни мерки за водните ресурси, ползвани от бизнеса. 

На своето заседание парламентарната група на "ДПС-Ново начало" обсъди изготвянето на Стратегически план на "ДПС-Ново начало" за решаване на проблемите на безводието. 

Партията определи решаването на водната криза като едно от най-големите предизвикателства.

Народните представители решиха да бъде изготвен Стратегически план за управление на водните ресурси на територията на България, който предвижда да бъдат разписани ясно всички мерки за преодоляването на кризата с водата. С оглед на изготвянето на документа се предвиждат редица срещи с институции, представители на местната власт, бизнес организации, университети, асоциации на земеделски производители. 

"ПГ на "ДПС-Ново начало" системно работи по преодоляването на проблема с безводие, като до момента е провела редица срещи с местната власт в резултат на които бяха изготвени на предложенията, които бяха включени в Доклада на комисията по безводие. По инициатива на председателя на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски през август бе свикано и извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите, която изготви и прие  Решение за спешни мерки за преодоляване на кризата с водоснабдяването. Решението бе прието от Народно събрание и бе сформиран  Национален борд по водите, който от днес вече работи", посочиха от партията. 

