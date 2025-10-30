България

Доживотен затвор за двойния убиец с „Макаров“ в Бургас

Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на С. Р. за убийствата, извършени през 2020 и 2021 г. с незаконен пистолет „Макаров“

30 октомври 2025, 10:58
Източник: iStock/Guliver Images

Б ургаският апелативен съд потвърди присъда на Окръжен съд – Бургас, с която на подсъдимия С. Р. е наложено наказание „доживотен затвор без замяна“ за убийствата на Т. Б. и Ю. М., извършени през 2020 г. и 2021 г. 

Делото пред Апелативен съд – Бургас е образувано по жалба на защитника на подсъдимия. Искането е за отмяна на присъдата и за постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде признат за невинен по повдигнатите му обвинения.

Становището на държавното обвинение е, че акта на първата инстанция е законосъобразен, обоснован и справедлив и следва да бъде потвърден. Частните обвинители също настояват апелативният съд да потвърди присъдата.  

В постановеното решение на Апелативен съд – Бургас, в рамките на над 130 страници, тричленният въззивен състав е направил обстоен анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления. 

Съдът е обсъдил доводите на страните и е извършил цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт, внимателно е преценил цялата съвкупност от доказателства, която включва гласни, писмени и веществени доказателства и доказателствени средства, а също и експертни заключения. 

В решението си въззивната инстанция посочва, че не е констатирала допуснати нарушения на процесуалния или материалния закон, които да налагат отмяна или изменение на присъдата. 

Вида и размера на наказанията са определени правилно при стриктно спазване на изискванията на НК, като наложените санкции са съразмерни на степента на обществена опасност на извършените престъпления и личността на дееца, както и напълно изпълняват целите на генералната и специалната превенция. 

Съдебният състав е отхвърлил жалбата като неоснователна и е потвърдил изцяло присъдата на окръжния съд. 

Подсъдимият С. Р. е признат за виновен от двете съдебни инстанции в това, че на 29.10.2020 г. в гр. Бургас, умишлено умъртвил Т. Б. чрез използване на огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров“, със заличен фабричен номер, поради което и на основание чл. 115 от НК, вр. чл. 54 от НК е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от двадесет години. 

Признат е за виновен и в това, че на 04.08.2021 г. в гр. Бургас умишлено умъртвил Ю. М. чрез използване на огнестрелно оръжие - пистолет „Макаров“, със заличен фабричен номер, като убийството е било извършено предумишлено и след като подсъдимият е извършил друго умишлено убийство по чл. 115 от НК (убийството на Т. Б.), за което не е постановена присъда, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 9 и т. 12, предл. второ, вр. чл. 115 от НК, вр. чл. 54 от НК е осъден на „доживотен затвор без замяна“.

Със същата присъда С. Р. е признат е за виновен в това, че в периода от 29.10.2020 г. до 04.08.2021 г. в гр. Бургас държал огнестрелно оръжие, а именно пистолет „Макаров“ със заличен фабричен номер, както и боеприпаси за огнестрелно оръжие, а именно 15 бр. патрони калибър и предал на Д. Д. огнестрелното оръжие и 13 броя патрони, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от осем години. 

Признат е за виновен и в това, че на 04.08.2021 г., без надлежно разрешително разпространил, като ги предал на Д. Д., високорискови наркотични вещества, а именно: коноп с нето тегло 5,472 грама, на стойност 32,83 лева; коноп с нето тегло 1,013 грама на стойност 6,08 лева и смес от кокаин и пирацетам с нето тегло 5,657 гр. на стойност 452,56 лева, поради което и на основание чл. 354а, ал. 1, предл. пето от НК, вр. чл. 54 от НК е  осъден на „лишаване от свобода“ за срок от три години и глоба в размер на 6000 лева. 

На подсъдимия е определено едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду наложените му наказания, а именно „доживотен затвор без замяна“, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ЗИНЗС да изтърпи при „специален“ режим. 

Подсъдимият е осъден за заплати обезщетения за претърпени неимуществени вреди в размер на по 200 000 лв. на пострадалите Х. И. и С. Б. и в размер на по 20 000 лв. на пострадалите Г. А. и Г. С. 

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен касационен съд на Р България.

 Постановеният съдебен акт е публикуван в интернет - страницата на Апелативен съд – Бургас и в Единния портал за електронно правосъдие на Р България.

След постановяване на съдебното решение, въззивният съд се произнесе с определение и по въпроса относно взетата спрямо подсъдимия С. Р. мярка за неотклонение. Съдът потвърди актуалната до момента мярка за неотклонение „задържане под стража“. 

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.  

Източник: БГНЕС    
