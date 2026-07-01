България

Иван Демерджиев: ГЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ

ГЕРБ няма как да ме съдят, коментира Демерджиев и допълни, че стои зад думите си

1 юли 2026, 14:33
Иван Демерджиев: ГЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ
Източник: БГНЕС

Г ЕРБ трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините и да си вземе поуки. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерски съвет по повод обявеното от ГЕРБ, че ще го съдят.

ГЕРБ няма как да ме съдят, коментира Демерджиев и допълни, че стои зад думите си. Министърът каза вчера, че има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели и зад тях прозира фигурата на Бойко Борисов.

Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, със завишаването на цени по обществени поръчки и с изливането на огромен ресурс в няколко насоки, обясни още той. По неговите думи в момента целият капацитет на МВР работят по тези въпроси.

На въпрос за сигнала до прокуратурата, който ДПС подаде за проверка дали ГДБОП незаконно следи и подслушва Делян Пеевски по заповед на вътрешния министър, Демерджиев отговори, че никога не би разпоредил на служител да извърши нещо незаконно.

Представителите на тази политическа сила имат навик да приписват собствените си практики на други, коментира той. Очевидно някои хора са притеснени каква е комуникацията през телефоните им, очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което обаче ме радва, и ме кара да мисля, че съм на прав път, каза още Демерджиев.

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

По-рано днес стана ясно, че депутатът и заместник-председател на парламентарната група на ДПС - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медийни изяви на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В сигнала се поставя въпросът дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, осъществявани от структури на МВР, включително от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Това съобщиха от пресцентъра на движението. 

В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП – главен комисар Мартин Златков – е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и с цел запазване на конституционно закрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията, се посочва в съобщението.

ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

Припомняме, че в началото на тази седмица Иван Демерджиев съобщи, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели.

Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Вече връзките могат да се изяснят и подробно, но нека се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли. Аз съм го правил винаги и пак ще го правя, каза министърът на вътрешните работи.

"Връзката на Борисов с тези фирми е косвена, но много добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират между различните обществени поръчки през различните периоди от време, начина, по който ги печелят. Не е логично да се стига до печелена на обществени поръчки на такива високи нива за нещо, което в Гърция, например, може да се намери доста по-евтино, но няма участници или ако случайно се появят, се търси начин да бъдат отстранени от процедурата. Ясно е кой може да влияе на този процес", обясни министърът.

Цените, на които са доставяни мантинелите в България, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, съвсем не говоря за последната такава, отбеляза Демерджиев.

Много подробно трябва да се провери както качеството на мантинелите, така и начина на поставянето им, това ще бъде направено. Трябва да се провери цялата пътна инфраструктура, за да може да сме убедени, че дори да се стигне до пътен инцидент последствията няма да бъдат тези, които виждаме днес, каза още той.

По думите му е недопустимо такива съоръжения да пропускат празен камион да премине безпрепятствено през тях и то два пъти през последната седмица.

Попитан дали ще има арести, той отговори: "Аз искам да видя не толкова арести. Разбирам, че хората очакват арести, когато има предпоставки, ще има и арести. Аз искам да видя повдигнати обвинения и осъдителни присъди и ще се боря за това".

Отговорът от ГЕРБ не закъсня и звучеше така:

ГЕРБ ще осъди Демерджиев заради обвиненията, че Борисов има връзка с фирмите за мантинели.

Това стана ясно по време на извънреден брифинг на ГЕРБ, на които говориха Тома Биков и Николай Нанков.

"Като вътрешен министър Демерджиев трябва да говори с факти. Той мълчи по много теми като "Петрохан“ и "Боташ“, а ако ще работи с предположения, е добре да работи и по тези въпроси", заяви Тома Биков.

"След Борисов България е имала около 10 министър-председатели, които са подписвали договори със същите фирми. Нека Демерджиев да провери всички тях", каза още Биков.

По думите му и министри на Румен Радев са подписвали договори с тези фирми.

Източник: БТА    
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