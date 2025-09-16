България

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО заяви, че правителството може да разчита на подкрепата им, докато работи за хората и държавата

16 септември 2025, 08:05
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората
Източник: Пресцентър ДПС-НОВО НАЧАЛО

Р азрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората.

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

Като лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО, аз се ангажирам да отстоявам, както винаги съм го правил, правата на всички български граждани и да не допуснем, аз и моята парламентарна група, подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората с този на провалени и несъстояли се политически проекти и техните лидерчета.

И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат — ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия.

Акцентите и гледната точка са диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници, и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии.

По тяхна команда мейнстриймът и телевизионните ефири действат синхронизирано, пропагандирайки лъжите и манипулациите им.

Дори бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм, беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога.

В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече — те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят.

Затова доверието към тях се топи като ланския сняг.

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото.

Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха — те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората.

И ние от ДПС-НОВО НАЧАЛО сме гарантът, че никога няма да поставим личностните или партийните си интереси над интересите на държавата и хората, затова правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората.

Източник: Пресцентър ДПС-НОВО НАЧАЛО    
пеевски
Последвайте ни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 часа
Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа
Ексклузивно

Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа

Преди 1 час
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 час
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Любопитно Преди 15 минути

Красотата никога не е била справедлива - и никога не е било писано да бъде

Света Людмила Чешка

Мила на народа - почитаме светицата, убита от роднини

България Преди 1 час

Вижте кой празнува имен ден днес

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Технологии Преди 2 часа

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Любопитно Преди 8 часа

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 9 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

България Преди 9 часа

По-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 9 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 10 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

България Преди 10 часа

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 12 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Мицотакис отряза Турция през Коща

Мицотакис отряза Турция през Коща

Свят Преди 12 часа

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания нанесе тежък удар на Израел

Свят Преди 12 часа

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

България Преди 13 часа

Калин Стоянов попита на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 13 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

България Преди 14 часа

Причината е водният режим в града

Голям пожар се разгоря в София

Голям пожар се разгоря в София

България Преди 15 часа

Запалили са се сухи треви и отпадъци

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, вторник

Edna.bg

Валентин Илиев се завръща в ЦСКА

Gong.bg

Африкански гранд си хареса Мустафа Сангаре

Gong.bg

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си

Nova.bg

Националната гвардия в американските градове: Какво позволява законът

Nova.bg