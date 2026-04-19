Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

А нсамбълът на България спечели бронзов медал на финала с три обръчи и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова, които останаха осми в многобоя, допуснаха грешка и получиха оценка от 26.750 точи (трудност 13.100; артистичност 7.500; изпълнение 6.150), която им отреди третата позиция.

Златото взе Испания с 27.950 точки, а на второ място е Русия (неутрален статут) със същата оценка като българките - 26.750, но с по-висока стойност за изпълнение - 6.700.

Ева Брезалиева също участва в Баку, но не успя да стигне до финалите.

Така България завършва надпреварата с четири отличия - едно сребърно и три бронзови, след второто място на Стилияна Николова на финала на обръч, третото на топка и третото в многобоя.

Припомняме, че Стилияна Николова се класира шеста на финала на бухалки и осма на лента на Световната купа по художествена гимнастика.

Родната грация допусна грешки и в двете си композиции. На бухалки тя беше оценена с 26.450 точки (трудност 11.300; артистичност 7.800; изпълнение 7.350) и остана шеста, а на лента е осма с 25.250 (10.700; 7.450; 7.100).

Златните медали и на двата уреда взе олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) съответно с 29.900 и 28.800 точки.

Стилияна Николова завършва надпреварата с три медала - един сребърен и два бронзови, след като по-рано днес стана втора на финала обръч и трета на топка, а вчера завоюва бронзово отличие в многобоя.