Българската армия представя модерни дронове пред президента Радев

П резидентът Румен Радев ще посети учебния център на Сухопътните войски „Люляк“ в Стара Загора, където ще се проведе състезание с оператори на безпилотни летателни системи на Сухопътните войски „Ястребово око 25“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев ще бъде посрещнат на учебния полигон от почетен караул, след което е предвидено провеждането на финалния етап на състезанието. Регламентът включва изпълнение на две упражнения – майсторско пилотиране, както и разузнаване на обект и ориентиране.

Президентът ще участва в церемония по награждаването на отборите, класирали се на призови места в състезанието. Румен Радев ще отправи приветствие към участниците в надпреварата.

В рамките на събитието ще бъдат представени безпилотни летателни системи на въоръжение в Сухопътните войски.

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска „стена срещу дронове“, съобщи по-рано тази седмица говорител на институцията. По неговите думи нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.