Любопитно

Празник е! Имен ден имат хората с хубавите имена...

На 25 септември имен ден празнуват всички, които носят имената Ефросиния, Ефросина и Сергей

25 септември 2025, 08:27
Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер
Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава
Теодора от „Игри на волята”: Постъпих емоционално, защото Наталия играеше театър на арената (ВИДЕО)

Теодора от „Игри на волята”: Постъпих емоционално, защото Наталия играеше театър на арената (ВИДЕО)
Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд

Участничка влезе в историята на “Игри на волята” с рекорд
Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”

Нов воин от Блатото влиза във Войната на племената на “Игри на волята”
Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл

Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл
Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”
Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Н а 25 септември имен ден празнуват Ефросина и Сергей. На тази дата православната църква почита паметта на света Евфросиния Александрийска и на свети Сергий Радонежки.

Евфросиния, чието име в превод от гръцки означава благоразумна, е родена в началото на пети век в Александрия, Египет. Израснала в християнско семейство и била възпитана в добрите традиции на вярата. По това време бил разцветът на монашеството в Египет и затова Евфросиния, щом навършила пълнолетие, също отишла в манастир и се подвизавала в святост до последния си час.

Свети Сергий е роден през 1314 г. в село край град Ростов Велики, но в юношеските му години семейството се преселило в Радонеж, откъдето идва и прозвището на светеца. Той млад се отдал с голямо усърдие на отшелнически живот недалече от Радонеж, а постепенно към него се присъединили други монаси. Така бил основан манастирът "Света Троица", после и досега известен като Троицко-Сергиева лавра.

С духовните си наставления и умелото ръководство на монашеската общност свети Сергий се утвърдил като образец на чист и строг монашески живот във времето, когато на Атон и в българските земи се разпространявал исихазмът - форма на нова, висока духовност. Той забранил да се приемат подаяния и установил правилото всички монаси да се издържат от собствения си труд, като сам давал пример за това. Славата му на свят човек се разнесла, много хора се заселили в манастира и около него.

Заради благочестивия си живот св. Сергий бил удостоен от Бога с дара на чудотворството. Той лекувал болните, утешавал скърбящите, дарявал надежда и усилвал вярата на всички, които общували с него. С живота и делата си светецът оказал огромно влияние върху духовния живот в цяла Русия. Московските князе търсели неговия съвет и благословението му за своите действия не само при защитата на земите си, но и за обединението на отделните руски княжества.

Упокоил се през 1392 г. и скоро започнали да го почитат като светец.

На 25 септември имен ден празнуват всички, които носят имената Ефросиния, Ефросина и Сергей.

Източник: проф.Иван Желев/БТА    
Имен ден 25 септември Ефросина Сергей Православна църква Монашество Свети Сергий Радонежки Света Евфросиния Александрийска
Последвайте ни
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 58 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 1 час

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 4 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

,

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Никола Саркози

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Свят Преди 5 часа

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

.

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България Преди 5 часа

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

,

“Пееш или лъжеш” се завръща тази неделя с първи гост Азис

Любопитно Преди 6 часа

Деси Слава и DJ Дамян ще бъдат негови верни съветници

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Шокиращи разкрития за изневярата по време на концерт на Coldplay

Edna.bg

Той е български принц, но избра хирургията: Кой е княз Мирко (СНИМКИ)

Edna.bg

Николай Киров: Имах среща с лидерите в отбора, трябват резултати

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Gong.bg

Нов случай на насилие и унижение между ученици

Nova.bg

След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)

Nova.bg