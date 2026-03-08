България

България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан

Министър Нейнски изрази солидарността на България с азербайджанската държава

8 март 2026, 17:49
България категорично осъди атаката на Иран срещу Азербайджан
Източник: БГНЕС

М инистърът на външните работи на Република България Надежда Нейнски проведе телефонен разговор със своя колега, министъра на външните работи на Република Азербайджан Джейхун Байрамов.

Първият ни дипломат изрази благодарност от името на страната ни за оказаното съдействие от Министерството на външните работи на Азербайджан при евакуацията на служителите на Посолството на Република България в Техеран.

България категорично осъжда атаката с безпилотни летателни апарати срещу цивилни обекти на територията на Нахичеванската автономна република, Република Азербайджан.

Министър Нейнски изрази и солидарността на България с азербайджанската държава и народ във връзка с нападението и споедели надежда за бързо възстановяване на пострадалите.

Източник: МВнР    
Надежда Нейнски Азербайджан Джейхун Байрамов
