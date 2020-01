България е на ½-финал на квалификациите за Игрите в Токио

В олейболните ни национали се представят отлично на олимпийската квалификация в Берлин. Цецо Соколов и компания се класираха за полуфиналите, след като спечелиха с 3:2 (25:21, 24:26, 25:21, 25:20, 15:13) срещу европейския шампион Сърбия.

Така

българите събраха 7 точки и завършиха на първо място в групата.

Втори станаха французите. В първия си мач от квалификациите нашите победиха „петлите” с 3:2 гейма, а вчера се наложиха над Нидерландия с категоричното 3:0 гейма.

Highlights incoming 🚨 Here’s the best from the 3-2 (25-21, 24-26, 25-22, 20-25, 15-13) win over Serbia 🇷🇸 of an undefeated Bulgaria 🇧🇬!



