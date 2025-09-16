Протести в Скопие заради трагедията в Коачни

П од мотото „Шест месеца без справедливост за Кочани“ тази вечер в Скопие започна протестен митинг в памет на жертвите на катастрофалния пожар в дискотека „Пулс“ в Кочани. В трагедията, разиграла се преди 6 месеца, загинаха 62-ма души, а близо 200 бяха ранени, предаде БГНЕС.

Организаторите, инициативата „Кой е следващият“, са поставили пощенска кутия на площада, в която всеки може да остави съобщение за семействата на жертвите. Съобщенията, които имат за цел да покажат на семействата, че не са сами в мъката си, ще бъдат занесени в Кочани следващата седмица.

Прокуратурата на РСМ повдигна 37 обвинения за трагедията в Кочани

В съобщението за митинга инициативата казва, че пожарът в Кочани не е инцидент, нито трагедия, а клане - брутално убийство, причинено от нефункциониращи институции и партийната система. Те са недоволни, защото дори след толкова време съдилищата мълчат, а правителството ги заплашва и изнудва.

Приключи разследването за трагедията в дискотеката "Пулс" в РСМ

Пожарът в дискотека „Пулс“ стана на 16 март в ранните сутрешни часове. При него загинаха 62 души и бяха ранени около 200. Държавният прокурор Люпчо Кочевски информира на пресконференция на 13 юни, че е повдигнат обвинителен акт за пожара в Кочани, който включва 34 физически и 3 юридически лица. Те са преследвани за тежки престъпления срещу обществената безопасност. Сред обвиняемите са собственици на барове, управители, инспектори, кметове, охранители и държавни служители. Поради недостатъчни доказателства производството е спряно за общо 11 души, включително двама бивши министри.