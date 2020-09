Цвети Пиронкова е на осминафинал на US Open

Ц ветана Пиронкова продължи с великолепното си представяне на турнира от Големия шлем US Open, достигайки до осминафиналите след успех над Дона Векич с 6-4, 6-1 за малко над час игра, предаде БГНЕС.

Tsvetana Pironkova proving that a 3-year layoff is better for your game than 5-month layoff pic.twitter.com/i1ksa1yo5b