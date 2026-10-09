България

Без дебат: Парламентът прие промени за капиталовия пазар на първо четене

Законопроектът предвижда модернизация на правилата и по-добър достъп на компаниите до финансиране

9 октомври 2026, 10:17
Без дебат: Парламентът прие промени за капиталовия пазар на първо четене
Източник: БТА
  • Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар - със 178 гласа „за“ и седем „въздържал се“.
  • Компаниите ще могат да привличат инвеститори чрез акции с повече гласове.
  • Въвеждат се допълнителни гаранции за миноритарните акционери и прозрачност.

На първо четене: НС прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми

Без дебат, със 178 гласа „за“ и седем „въздържал се“ (от парламентарната група на „Възраждане“) парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. 

С тях се цели да се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар, като се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2024/2810, посочи при представянето на законопроекта зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. По думите ѝ той постига баланс между три основни цели – по-добър достъп на предприятията да капитал, защита на инвеститорите и по-голямата прозрачност на пазара.

Със законопроекта се предоставя възможност на дружества, които искат да привлекат капитал чрез многостранна система за търговия, включително чрез пазара за растеж на многостранна система за търговия, да могат да привлекат нови инвеститори и капитал, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление на дружеството. За тази цел се създава структура с акции с право на повече гласове.

Предвижда се двоен праг на квалифицираното мнозинство с оглед защита на миноритарните акционери. В тази връзка решенията на общото събрание на акционерите, които се вземат с квалифицирано мнозинство съгласно Търговския закон, ще се приемат с квалифицирано мнозинство - едновременно, от подадените гласове и от представените на общото събрание акции.

Предвидени са и изисквания за прозрачност, като дружествата следва да оповестяват информация за различните класове акции, правата и ограниченията по тях, както и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те представляват над 5% от правата на глас.

Източник: БТА, Нелли Желева    
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