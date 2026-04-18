"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му

18 април 2026, 14:37
Източник: БТА

Ж енски гривест козирог е сред новородените обитатели на ловешкия зоопарк. Това е първото бебе в зоологическата градина от този вид, а скоро може да си има компания, тъй като се очаква още една майка да роди, каза директорът д-р Ивайло Станков.

Той припомни, че миналата година от зоопарка в Стара Загора са взети два мъжки и два женски гривести козирога. „Тези животни се срещат в Северна Африка, пренесени са изкуствено и в Северна Америка. Те обитават скалисти места, тъй като се катерят, затова сме ги настанили в по-хълмисто заграждение, с доста неравности и камениста структура на почвата. Така че се адаптират много добре при нашите условия“, обясни директорът.

Бургаският зоопарк се радва на нов обитател (СНИМКИ)

Станков добави, че наскоро са се родили и шест диви прасета, с което представители на този вид стават десет.

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му. На бял свят са се появили и шест муфлона, няколко виетнамски прасета, които се разхождат свободно из парка, зайци, излюпили са се малки от различни видове птици. Има и новородена маймуна от вида зелена морска котка.

В ловешкия зоопарк се отглеждат над 400 животни от 45 вида.

Източник: БТА, Даниела Балабанова    
зелена морска котка диви прасета новородени животни женски гривест козирог ловешки зоопарк бейби бум виетнамски прасета муфлони зоологическа градина
