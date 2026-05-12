Багер блъсна и уби пешеходец на пътя Варна - Златни пясъци

Тежкият инцидент е станал по време на ремонти дейности

12 май 2026, 10:14
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos

Б агер блъсна и уби пешеходец на пътя от Варна към Златни пясъци. Тежкият инцидент е станал по време на ремонти дейности.

По първоначална информация 49-годишен водач на багер е извършвал маневра на заден ход, без да види, че зад него се намира пешеходец.

80-годишният пострадал и е бил транспортиран до болница „Св. Анна” във Варна, но малко по-късно е починал от травмите си.

Водачът на багера е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни, предаде NOVA.

Към момента материалите по случая са докладвани на дежурен прокурор при Варненската окръжна прокуратура.

Източник: NOVA    
Багер Пешеходец Пътен инцидент Варна Златни пясъци Ремонтни дейности Загинал Водач на багер Прокуратура Инцидент с багер
