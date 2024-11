Американската търговска камара в България събра над 103 000 лева за две каузи по повод Деня на благодарността на САЩ

А мериканска търговска камара в България (АТК) и нейни членове събраха до момента сумата от 103 000 лева (сто и три хиляди лева) по време на традиционната Благотворителна вечеря по повод Деня на благодарността на САЩ, която се проведе на 26.11.2024 г. Основната цел на събитието е да се изкаже благодарност към членовете и партньорите на Камарата за съвместните усилия и постижения през изминаващата година, да се уважи американската семейна традиция и да се съберат средства за традиционно подкрепяните каузи.

Събитието ежегодно се стреми да набира средства в помощ на две каузи, управлявани от Фондация Бикоуз: „Готови за успех“ – стипендиантската програма, която подпомага сираци и полусираци (ученици и студенти) с висок успех и Фонд в подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие, който работи с организации, предоставящи закрила в защитени жилища, както и юридическа, психологическа и социална подкрепа, за да могат жените и техните деца да започнат нов живот.

Източник: AmCham

Изисканата вечеря в София Ивент Център посрещна над 330 гости – членове и партньори. На нея почетни гости бяха Н. Пр. Кенет Х. Мертен, посланик на Съединените американски щати в България и неговата съпруга, заместник-посланик Мартин Макдауъл и неговата съпруга, Хана Каменецки, старши търговски съветник към Посолство на САЩ и нейният съпруг, както и Западноевропейският и Средноевропейският митрополит Антоний. В събитието участие взеха Оливие Маркет, президент на АТК и Иван Михайлов, главен изпълнителен директор.

За каузите:

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause, която е член на Камарата и лидер в благотворителни и КСО програми у нас, изнесе вдъхновяваща реч, в която акцентира върху значението на дарителството и дългосрочния ефект от подкрепата за двете каузи. Нейните думи бяха подкрепени от емоционално видео, което представи историите на млади хора с големи мечти и надежди за бъдещето, чиято професионална реализация е възможна благодарение на подобни инициативи.

„Благотворителната вечеря от този вторник създаде един прекрасен микс от положителните емоции, от топли моменти на взаимност между хората, а след като изчислихме сумите – сме изключително щастливи от събраните средства от нашите членове и гости, която ще дарим на двете каузи!“ – сподели Иван Михайлов след събитието. „Благодарим на всеки член на Камарата, на техните представители и на гостите ни за това, че заедно успяхме да надхвърлим миналогодишния ни рекорд с 10% повече от 2023-та. Кампанията ни продължава поне още седмица – като следваща важна дата в благотворителния календар на България е Щедрият вторник. Така отново заедно ще помогнем на редица хора в нужда да намерят своя нов и смислен път в живота.“

Дарителската кампания:

Кампанията сред членовете на Камарата и по време на Благотворителната вечеря набра до момента 103 000 лева. В сумата се включват събраните средства през трите нива на спонсорства на събитието, заплатените корпоративни маси и индивидуални куверти, както и директните дарения за каузите.

Източник: AmCham

Бихме искали да отличим някои от значимите преки дарения или през участие в двата търга на вечерта:

Алта Фармасютикълс – 5 000 лв.

Виваком – 3 350 лв.

Дженерали България - 3000 лв.

Ейч Ар Кънсълтинг Партнърс – 2 500 лв.

Топ Хоспитал Сървис – 2 300 лв.

Ърнст и Янг България – 2 200 лв.

Джи Ар Кънсълтинг – 2 080 лв.

Главоболгарстрой Холдинг – 2 000 лв.

Сънотек – 2 000 лв.

Агрия АД – 2 000 лв.

ВЕТ Трейд – 2 000 лв.

През 2024 г. Фондация BCause отбелязва 19-тата последователна година, през която „Готови за успех“ събира средства за стипендии на ученици и студенти в неравностойно положение. Програмата се подкрепя от Американска търговска камара и членовете ѝ в продължение на 17 години, като до момента са събрани над 3 200 000 лева благодарение на корпоративни и индивидуални дарители. Тези стипендии подкрепят бъдещите лекари, медицински сестри, юристи, ИТ специалисти и други професии на млади хора, чиито опит и образование са нужни на България.

Източник: AmCham

Благодарност към спонсори, доброволци и партньори

Благотворителната вечеря се подкрепя от спонсори, от членове, които закупиха корпоративни маси и от индивидуални участия. Американската търговска камара в България благодари на:

Диамантен спонсор– Главболгарстрой

Златни спонсори – Асарел - Медет, Дънди Прешъс Металс България, Интерлоджистик Сървисис Лимитед, Интермедика, Сенсата технолоджис, СКФ.

Сребърни спонсори – ГЕОТЕХМИН, Кока-Кола, Глобал Сат, КАИ Груп, Локхийд Мартин, Топ Хоспитал Сървис, Уестингхаус.

Камарата благодари на компании, които закупиха корпоративни маси: А1 България, Ей И Ес България, Кока-Кола, Изи Пей, Хюлет Пакард Ентърпрайз Селекциум, Евиден, Локхийд Мартин, Ай Ен Джи Банк, Мото-Пфое, Мерк, Шарп и Доум България, Филип Морис България, Рош България, Сенсата Технолоджис България, Топ Хоспитал Сървис, Юнайтид Груп (Нова Телевизия и Виваком), Удуърд България.

Източник: AmCham

Благодарност се дължи и към компаниите, които предоставиха про-боно предмети и преживявания, за които гостите на събитието наддаваха в два търга.

Водещи на събитието бяха Тони МакМъри, член на Борда на директорите на АТК и Инграм Микро и Марина Цекова, водещ на „Събуди се“ по Нова Телевизия. Водещи на открития търг бяха Елена Стефанова, посланик на „Готови за успех“ и Даниел Киряков, мениджър „Комуникации и връзка с институциите“, АТК.

Гостите на вечерята се насладиха на четири изключителни изпълнения на Филхармония „Пионер” с диригент Любомир Денев-младши. Благодарение на музиката им оркестър и гости се сляха за миг в едно под звуците на два от „Унгарските танци“ на Йоханес Брамс, „Ръченица“ на Петко Стайнов и за финал прозвуча сюита от лентата на Дисни „Аладин“, композирана от Алан Менкен. Благотворителен жест от страна на The Walt Disney Company бе предоставяне на правата за това участие на оркестъра.

Източник: AmCham

Специално участие в програмата взеха Орлин Павлов и Стефан Вълдобрев, които изнесоха своите изпълнения на про-боно в духа на благотворителната тема на вечерта. Тяхното участие допринесе за емоционалната и вдъхновяваща атмосфера на събитието.

Вечерта завърши с две впечатляващи изпълнения на младата певица Ениа-Асена Делчева, стипендиант Philanthropy Hub New York от 5 години, като за втората й песен тя я изпълни с акомпанимент на китара от Владислав Скрински. И двамата млади таланти са ученици от Американски колеж в София, като демонстрираха способностите на следващото поколение и оставиха публиката дълбоко развълнувана.

AmChampion Awards:

Част от събитието бе връчването на наградите AmChampion за най-активните членове на Американска търговска камара в България през 2023 г. Повече за победителите може да откриете тук.

За Американска търговска камара в България:

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Тя обединява над 330 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г.