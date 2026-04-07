Простреляха рапъра Офсет, бившият съпруг на Карди Би е ранен във Флорида

А мериканският рапър Офсет е в стабилно състояние в болница, след като е бил прострелян в понеделник във Флорида, предава Guardian.
Изпълнителят, чието истинско име е Киари Кендъл Сифъс, е бил ранен в зоната за паркиране с обслужване (valet) пред хотел Seminole Hard Rock Hotel & Casino, потвърди негов представител пред медиите.
По думите му Офсет получава медицинска помощ и "се намира под постоянно наблюдение".
Обстоятелствата около стрелбата засега остават неясни.
От местната полиция съобщиха, че двама души са били задържани във връзка с инцидента и се води разследване.
"Мястото е обезопасено и няма опасност за обществеността. Работата на обекта продължава нормално", се казва в изявление на органите на реда.
Офсет е бивш член на хип-хоп триото "Мигос" и бивш съпруг на рапърката Карди Би, с която има три деца.
Случаят идва години след трагедията с друг член на групата, Тейк Оф, който бе убит през 2022 г. при стрелба пред боулинг зала в Хюстън.
"Мигос" станаха известни с характерния си стил и пробиха през 2013 г. с хита "Versace". По-късно групата получи номинации за наградите "Грами" и постигна световен успех с песни като "Bad and Boujee", "MotorSport" и "Walk It Talk It".
Офсет и Карди Би сключиха брак тайно през 2017 г., но през 2024 г. тя обяви, че е подала молба за развод.