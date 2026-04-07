Свят

Кървава размяна на удари: Жертви и ранени след масирани атаки с дронове в Русия и Украйнa

Оцеляло 5-годишно момиченце в Русия е в болница с изгаряния, докато в Украйна 11-годишно момче загуби живота си под руините

7 април 2026, 10:07
Източник: Getty Images

Н ова размяна на въздушни удари отне човешки животи в конфликта между Русия и Украйна, съобщиха Укринформ и Франс прес.

Семейна двойка и сина им бяха убити при атака с “вражески дронове” във Владимирска област, североизточно от Москва, съобщи тази сутрин губернаторът ѝ Александър Авдеев, цитиран от АФП.

“Тази нощ в Александровски район бе извършена атака с дронове. Един от тях удари двуфамилна жилищна сграда. Загинаха двама възрастни и седемгодишният им син. Петгодишната им дъщеря оцеля. Момичето е прието в болница с изгаряния”, написа Авдеев в социалните мрежи. 

“Животът ѝ е извън опасност. Съседите са живи. Пожарът е потушен от силите на Министерството за извънредните ситуации”, добави той и съобщи, че се намира на мястото на удара.  

Преди това руските сили извършиха повече от десет атаки с дронове срещу Кривой Рог, Никопол, Павлоград и Синелникове в Украйна. Убито е 11-годишно момче, а петима други души са ранени, написа в приложението Телеграм ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ. 

В Покровско в района на Синелниково се е запалила частна къща. Пострадали са и други три къщи и кола. Убито е 11-годишно момче, а жени на 31 г. и 61 г. и 33-годишен мъж са приети в болница в умерено тежко състояние.  

Удари са регистрирани и в град Павлоград и община Богдановка, където избухна пожар, а административна сграда и електропроводи бяха повредени. Двама мъже на 52 и 66 години са ранени и са приети в болница в средно тежко състояние. 

В Апостолово, в района на Кривой Рог, е повредена инфраструктура, а в общините Никопол, Червоногригоровка и Марганец са нанесени щети на административна сграда, частна къща и автомобил.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Последвайте ни
Три деца бяха открити сами в опасен задимен обор в село Беброво

В сянката на Иран – нестихващият конфликт между Пакистан и Афганистан

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

