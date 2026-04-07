Три деца бяха открити сами в опасен задимен обор в село Беброво

П олицията в Елена откри три деца, живеещи в мизерия и риск в стопански двор в с. Беброво. Малчуганите на 1 и 3 г. били поверени на 11-годишно дете, докато 18-годишната им майка и 22-годишният им баща отсъствали. По случая вече тече разследване и са сезирани службите.

Полицията в Елена се натъкнала на шокиращия случай на родителска небрежност в село Беброво след сигнал от местни жители. Органите на реда са извършили проверка в стопански двор в селото, където са открили три малолетни деца, оставени съвсем сами.

Условия, застрашаващи живота

При влизането в имота полицаите са останали поразени от мизерията, в която са принудени да оцеляват малчуганите. Жилището е било напълно лишено от елементарни удобства – нямало е санитарен възел, а електрическата инсталация е била стара и напълно необезопасена, което е създавало реален риск от късо съединение или пожар. В момента на проверката едно от помещенията е било силно задимено от горяща печка на дърва, което е правело въздуха вътре почти невъзможен за дишане, особено за едногодишното бебе.

Деца гледат деца

Най-тревожното в случая е, че грижата за двете най-малки деца (на 1 и 3 годинки) е била поверена изцяло на 11-годишно дете. Родителите ежедневно са отсъствали, оставяйки децата на произвола на съдбата в стопанския двор.

Предприети мерки

За случая веднага са уведомени социалните служби и компетентните органи, които да предприемат мерки за защитата на децата. Срещу родителите вече е започнато разследване, като е образувано досъдебно производство.