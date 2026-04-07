Когато числата проговорят: новият подкаст на Милена Иванова ЕА е тук

Ч ислата вече имат глас – и той звучи в новия подкаст на Милена Иванова ЕА. Позната от рубриката си в „На кафе“, тя стартира „Числата говорят“ в едноименния си YouTube канал. С новия формат нумероложката предлага по-достъпен начин да се справяме с ежедневните предизвикателства – от взаимоотношенията с близките до развитието на успешна кариера или бизнес. Първият епизод въвежда зрителите в древното знание за вибрациите на числата.

Какво ни очаква през април според числата?

Според Милена Иванова април ще бъде динамичен, но и най-напрегнатият месец за годината. Той включва 16 позитивни и 14 кармични дни – своеобразен баланс между доброто и злото, с лек превес на положителната енергия.

От ключово значение е нагласата, с която приемаме случващото се. Периодът не е подходящ за важни финансови сделки, подписване на дългосрочни договори или големи събития като сватби.

Кои дни са подходящи за действия?

Прогнозата не е само предупреждение. Тя дава и конкретни насоки:

благоприятни дни за планиране

подходящи моменти за инвестиции и нова работа

периоди за рекламни кампании

дати, в които е добре да се избягват важни решения

За по-предизвикателните дни Милена предлага и специален нумерологичен код за неутрализиране на негативната енергия.

Персонални насоки и енергия на месеца

Особено ценни са персонализираните препоръки за различните „нумерологични близнаци“ – според датата на раждане и съответната вибрация. За повече баланс и хармония, нумероложката споделя и енергийните елементи на месеца – подходящи цветове, музикален тон, кристали и билки за здраве.

Абонирайте се за подкаста „Числата говорят“ в YouTube, за да следите месечните прогнози и да откриете как да живеете в синхрон с ритъма на Вселената.