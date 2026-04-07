Свят

Битка за Червено море: Етиопия и Еритрея на прага на нов кървав конфликт

Напрежението между Етиопия и Еритрея заплашва да ескалира до открит военен конфликт

7 април 2026, 11:41
Битка за Червено море: Етиопия и Еритрея на прага на нов кървав конфликт
Източник: iStock

Н апрежението между Етиопия и Еритрея заплашва да ескалира до открит военен конфликт - заради излаза до Червено море, съобщи Deutsche Welle.

Конфликтът между Етиопия и Еритрея датира от 1950-те години, когато двете държави са обединени от ООН във федерация. През 1993 година Еритрея, която до този момент осигурява достъп на управляващите в Адис Абеба до Червено море, обявява независимост, а напрежението оттогава не стихва. 

Етиопия иска излаз на Червено море

В последните месеци обаче то заплашва да ескалира до открит военен конфликт, а наскоро етиопският премиер Абий Ахмед използва военен парад, за да демонстрира сила, разказва АРД. Ахмед се опитва да убеди своите сънародници в необходимостта от война със съседната държава, защото според него страната му трябва да получи достъп до море. 

Етиопия (чиито жители са 130 милиона) е най-населената държава в света, която няма излаз на море. "Червено море и Етиопия не могат да бъдат разделени", казва премиерът. Правителството в Асмара се опасява от етиопска инвазия. Затова и Еритрея отговаря с мобилизация на населението. "Червено море е наше", гласи пропаганден филм, излъчен по държавната телевизия.

Могат да бъдат въвлечени съседните държави и страни от Близкия изток

Конфликтът, започнал след отделянето на Еритрея през 1993 година, продължава десетилетия, но през 2018 година новоизбраният министър-председател Ахмед насърчи нормализирането на отношенията със съседната държава и получи Нобелова награда за мир. Сега обаче на Африканския рог може да избухне нова война, в която да бъдат въвлечени и съседните държави, както и страните от Персийския залив.

Зад войната могат да стоят и чужди интереси, обяснява журналистката Цедале Лема от етиопитския вестник "Адис Стандард". "Суданската армия е на страната на Еритрея. Милициите RSF подкрепят Абий Ахмед. Египет, Сомалия и други държави също поддържат Еритрея. Има и сериозна подкрепа от Обединените арабски емирства за етиопската армия", допълва тя пред АРД. 

Последният военен конфликт в района е отпреди четири години. Тогава Адис Абеба започна война срещу региона Тиграй, но с подкрепата на Еритрея. Около 800 хиляди души все още са прогонени от домовете си в резултат от сблъсъците. 

Буре с барут

И в сегашната ситуация има опасения, че в Етиопия могат да започнат и вътрешни сблъсъци. Управляващите в Асмара са обвинявани, че финансират бунтовници на територията на съседна Етиопия. Еритрея отхвърля обвиненията, но в региони като Тиграй местните се подготвят за нов конфликт. 

"Не знам дали със сигурност ще се стигне до война. Но според това, което чувам, го смятам за неизбежно. На прага сме на катастрофа. Не знам какво да правя. Вече не мога да си върша работата на полето както трябва. Не мога да се грижа добре за семейството си. В никакъв случай не искаме война", споделя етиопският фемер Даге Мереса пред АРД.

Официално правителствата и на двете държави не искат война, но в момента всяка провокация може да прерасне в открит конфликт, а Африканският рог все повече заприличва на буре с барут, заключава германската обществена медия.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Етиопия Еритрея Военен конфликт Африкански рог Абий Ахмед Излаз на море Регионална нестабилност Мобилизация Чужди интереси Тигрей
