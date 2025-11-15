България

„Алианс за права и свободи“ избра четирима председатели на учредителната си конференция

Доган бе избран за „почетен председател с оперативни функции“

Обновена преди 18 минути / 15 ноември 2025, 08:10
„Алианс за права и свободи“ избра четирима председатели на учредителната си конференция
Източник: БТА

Н а учредителното събрание на политическата партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) беше избран Ахмед Доган за почетен председател с оперативни функции, съгласно разпоредбите, заложени в устава на новата формация. На събранието е приет и уставът на оперативното бюро. На пресконференция след края на събранието Димитър Николов обяви състава.

Партията ще се ръководи от четирима съпредседатели, избрани от събранието: Танер Али – ресор „Организационна дейност и регионална политика“, Димитър Николов – ресор „Сигурност и етнически въпроси“, Севим Али – ресор „Социална политика“, Хайри Садъков – ресор „Образование и религиозни въпроси“. Доц. Николай Цонев ще е зам.-председател по административни дела и производства. 

Представени бяха и членовете на Централното оперативното бюро, които са 17. Те са с различни ресори, като комуникации, изборни технологии, местна власт и младежки политики, здравеопазване и други. 

Източник: БТА

Пред медиите беше прочетена декларация, с която учредителите заявяват, че партията се създава „в отговор на нуждата от възстановяване на нормалността в политическия живот и противопоставяне на модел, основан на страх, натиск и зависимости“. В документа се подчертава, че АПС се основава на либерални ценности и защита на правата и свободите на човека. Учредителите заявяват намерение да работят за утвърждаване на равноправието, защитата на човешкото достойнство и осигуряването на мир и стабилност в страната, региона и Европа.

В декларацията се посочва още, че учредителите на АПС възприемат като свой основен приоритет „възстановяването на доверието между гражданите и институциите, изграждането на прозрачни механизми на управление и гарантирането на равен достъп до обществените ресурси“. Партията ще работи за укрепване на демократичните процедури, за утвърждаване на върховенството на закона и за пресичане на практики, които „подкопават държавността, демотивират активните граждани и обезсилват местните общности“. Учредителите заявяват готовност да водят последователна политика, насочена към икономическо развитие, социална справедливост и реално участие на гражданите в процесите на вземане на решения.

Източник: БТА

 

Ръководството съобщи, че акцент в работата до провеждането на първата национална конференция ще бъде изграждането и укрепването на местните структури, които бяха определени като „приоритетна политика“ на новата партия.

Учредителите посочиха, че всички документи за регистрация на партията ще бъдат внесени в съда в законовите срокове. Първата национална конференция на АПС се очаква да бъде проведена най-късно през септември 2026 г. след регистрацията на партията.

На журналистически въпрос, свързан с основаването на партията и липсата на изказване на Ахмед Доган, той каза: „Колеги, не съм добре, дори на самото събрание не съм говорил повече от няколко минути, моля ви.“ 

Източник: БТА
Източник: Николета Василева/БТА    
Алианс за права и свободи Ахмед Доган Танер Али нова политическа формация учредителна конференция София
Последвайте ни
Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Тежка катастрофа блокира прохода

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 46 минути

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 54 минути

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 2 часа

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 2 часа

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Любопитно Преди 3 часа

Премиерата на криминалната драма предстои в понеделник от 22:00 ч. по NOVA

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 3 часа

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

България Преди 4 часа

Бащата е повикан в районното, където се намира и в момента

<p>Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано?</p>

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Свят Преди 4 часа

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 5 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Свят Преди 5 часа

Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

Свят Преди 6 часа

Сред загиналите при експлозията са разследващи полицаи и фотографи

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

България Преди 6 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод на получената дерогация през вчерашния ден

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

България Преди 6 часа

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

България Преди 7 часа

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Технологии Преди 7 часа

Вече поне 1,2 млрд. души са използвали AI инструменти

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

"Икономията е майка на мизерията" и още култови цитати от любими български филми

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в „Една БГ“ и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

НА ЖИВО: Турция - България, състави

Gong.bg

Симеон Николов и Локо Новосибирск продължават да летят в Русия

Gong.bg

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Кои са най-актуалните наркотици на пазара

Nova.bg

Росен Желязков: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите

Nova.bg