„Алианс за права и свободи“ избра четирима председатели на учредителната си конференция

Н а учредителното събрание на политическата партия „Алианс за права и свободи“ (АПС) беше избран Ахмед Доган за почетен председател с оперативни функции, съгласно разпоредбите, заложени в устава на новата формация. На събранието е приет и уставът на оперативното бюро. На пресконференция след края на събранието Димитър Николов обяви състава.

Партията ще се ръководи от четирима съпредседатели, избрани от събранието: Танер Али – ресор „Организационна дейност и регионална политика“, Димитър Николов – ресор „Сигурност и етнически въпроси“, Севим Али – ресор „Социална политика“, Хайри Садъков – ресор „Образование и религиозни въпроси“. Доц. Николай Цонев ще е зам.-председател по административни дела и производства.

Представени бяха и членовете на Централното оперативното бюро, които са 17. Те са с различни ресори, като комуникации, изборни технологии, местна власт и младежки политики, здравеопазване и други.

Източник: БТА

Пред медиите беше прочетена декларация, с която учредителите заявяват, че партията се създава „в отговор на нуждата от възстановяване на нормалността в политическия живот и противопоставяне на модел, основан на страх, натиск и зависимости“. В документа се подчертава, че АПС се основава на либерални ценности и защита на правата и свободите на човека. Учредителите заявяват намерение да работят за утвърждаване на равноправието, защитата на човешкото достойнство и осигуряването на мир и стабилност в страната, региона и Европа.

В декларацията се посочва още, че учредителите на АПС възприемат като свой основен приоритет „възстановяването на доверието между гражданите и институциите, изграждането на прозрачни механизми на управление и гарантирането на равен достъп до обществените ресурси“. Партията ще работи за укрепване на демократичните процедури, за утвърждаване на върховенството на закона и за пресичане на практики, които „подкопават държавността, демотивират активните граждани и обезсилват местните общности“. Учредителите заявяват готовност да водят последователна политика, насочена към икономическо развитие, социална справедливост и реално участие на гражданите в процесите на вземане на решения.

Източник: БТА

Ръководството съобщи, че акцент в работата до провеждането на първата национална конференция ще бъде изграждането и укрепването на местните структури, които бяха определени като „приоритетна политика“ на новата партия.

Учредителите посочиха, че всички документи за регистрация на партията ще бъдат внесени в съда в законовите срокове. Първата национална конференция на АПС се очаква да бъде проведена най-късно през септември 2026 г. след регистрацията на партията.

На журналистически въпрос, свързан с основаването на партията и липсата на изказване на Ахмед Доган, той каза: „Колеги, не съм добре, дори на самото събрание не съм говорил повече от няколко минути, моля ви.“