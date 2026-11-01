424 сигнала за изборни нарушения са получени към 10:00 ч. в МВР

В структурите на МВР са получени 424 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, съобщиха от вътрешното министерство. Данните са на Ситуационния център към 10:30 часа.
Най-много са получените сигнали в областните дирекции на МВР в Бургас – 97, във Враца – 70 и в Стара Загора – 44. От всички сигнали 309 са за купуване на гласове, 37 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот и 77 – за други нарушения, свързани с изборния процес.
Образувани са осем наказателни производства – две в Областната дирекция (ОД) на МВР Кюстендил ию по едно в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), ОДМВР във Варна, в Перник, Русе, Стара Загора и Шумен. Съставени са 1856 предупредителни протокола по Закона за МВР, като най-много са в СДВР – 438, ОДМВР в Пловдив – 276 и ОДМВР в Пазарджик – 226.
На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 души.
До 8:00 часа тази сутрин получените сигнали за изборни нарушения в МВР бяха 415.
- 393 сигнала от началото на предизборната кампания
Към 31 октомври, деня преди балотажа, в МВР са били получени 393 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, съобщиха от министерството.
От тях 292 са били за купуване на гласове, 27 – за неправомерна агитация, два – за корпоративен вот, а 72 – за други нарушения, свързани с изборния процес.
Към тази дата са били образувани осем наказателни производства, съставени са 1691 предупредителни протокола и са проведени 340 специализирани полицейски операции в страната.
Данните показват увеличение на броя на сигналите с 22 спрямо 31 октомври, на предупредителните протоколи – със 131, а на специализираните операции – с шест.
- Над 250 сигнала към 28 октомври
Към 28 октомври сигналите в МВР за изборни нарушения са били 254. Образуваните наказателни производства са били шест, а съставените предупредителни протоколи – 1311. Тогава на територията на страната са били проведени 204 специализирани полицейски операции, припомня БТА.