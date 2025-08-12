4000 лева разлика в заплатите у нас

С 4000 лева по-високи са заплатите в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където средната е 5 551 лева, от средното възнаграждение в най-ниско платения сектор Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 581 лева. Това показват данните на НСИ, съобщи pariteni.bg.



През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата за страната e 2 572 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 21.2%, „Държавно управление“ - със 17.9%, и „Добивна промишленост“ - с 8.5%.

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Образование“ - с 19.1%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17.7%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 16%.

Източник: НСИ

Освен „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са:

Източник: НСИ

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 581 лева;

„Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 688 лева;

„Други дейности“ - 1 780 лева.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13.8%, а в частния сектор - с 11.4%.