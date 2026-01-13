3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

И зминалата 2025 г. се оказа най-успешната година за автомобилния бизнес у нас. Тук говорим за продажбата на нови автомобили, тези на Горубляне и всички други точки за продажба на „нов внос“ не ни интересуват.

Но масивите на КАТ съдържат някои много интересни данни, свързани с регистрираните в България супер ексклузивни автомобили през последните 12 месеца. И, както се казва, ще ви паднат шапките.

Правим едно много важно уточнение: цените, които ще видите, са ориентировъчни. Всеки един от посочените автомобили е на цена, която знае само собственикът му. Защото всяка от тези коли идва с конкретните изисквания на купувача, затова и за цени взимаме стартовите в Европа. Оттам насетне, както се казва във филмите: „Само небето е лимитът“.

И така. Най-скъпият автомобил, регистриран през 2025 г. в България, е Koenigsegg Jesko Attack, поръчан за българската колекция COByX. Това е кола с 1280 к.с. За нея колегите от DizzyRiders изчисляват, че струва около 3,5 млн. евро! И пак казваме, цените са доста условни, защото конфигураторите на подобен тип автомобили е почти необятен.

Mercedes-AMG One Източник: Mercedes-AMG

Втората най-скъпа кола в България е Mercedes-AMG One. В регистрите на КАТ има две регистрирани през 2025 г., нови. Стартовата цена на модела е 2,5 млн. евро.

Челната тройка формира един чисто нов Ferrari SF90 ХХ Spider, чиято цена е около 840 000 евро. Има и един нов Ferrari SF90 ХХ Stradale със стартова цена около 770 000 евро.

Любовта на богаташите към „черните кончета“ е повече от естествена и разбираема. Избрали сме само някои от най-интересните модели на Ferrari, които се водят на отчет в КАТ. Ferrari SF90 Spider е сред тези модели. През изминалата година у нас има 4 регистрирани нови автомобила от модела (плюс един употребяван). Стартовата цена на нов е около 480 000 евро.

Ferrari SF90 XX Spider Източник: Ferrari

За около 360 000 евро стартова цена се продава Ferrari Purosangue, като паркът ни се е увеличил с 6 нови и 8 употребявани автомобила. От Ferrari 12Cilindri има други 6 нови автомобила, както и 2 употребявани. Стартовата цена на модела е към 350 000 евро. Има и един новорегистриран 12Cilindri Spider.

По около 300 000 евро (грубо), направо без пари, са 296 GTB и 296 GTC. От първия са регистрирани 3 нови и 4 употребявани, от втория съответно два и един. На същата цена може да се намери и 488 Pista Spider, но явно това е доста малко (скромно), затова виждаме само една нова регистрация от модела.

При Lamborghini на дневен ред за богаташите е моделът Revuelto, като стартовата цена е около 520 000 евро в Европа. У нас има регистрирани 4 нови и 7 употребявани автомобила през изминалите 12 месеца.

Фокусираме вниманието си и върху Rolls-Royce, естествено. Виждаме цели 8 броя нови Cullinan Black Badge (цена около 440 000 евро, но при RR специално списъкът с опции реално е безкраен). Има и един нов Rolls-Royce Spectre Black Badge (електрически), но неговата начална цена е „скромна“ – 380 000 евро. Друга работа е Phantom. Има регистрация на един нов, като Phantom започва от около 500 000 евро и може да стигне милиони, ако собственикът е с развинтено въображение.

Британската автомобилна школа отсрамват Bentley Flying Spur Mulliner (регистриран 1 нов, около 345 000 евро) и Bentley Bentayga с 4 нови регистрирани автомобила. По един нов McLaren 750 C Coupe и Spider, като купето стартира от около 290 000 евро, откритата версия е малко над 300 000.