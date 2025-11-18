БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

БезГранично

18 ноември 2025, 09:04
М ечтаете ли да постигнете американската мечта и да живеете в град с 9 000 лв средна заплата?

 Чикаго е основен икономически център с разнообразен пазар на труда, включително множество компании от Fortune 500. Градът е известен със своята културна и етническа пъстрота, както и с големия си брой чуждестранни емигранти, някои от които са сформирали цели общности, простиращи се в квартали. Освен това Чикаго предлага отлични възможности за професионално развитие в сектори като финанси, технологии и здравеопазване.

Не на последно място, тук се намира и една от най-големите български общности в Съединените щати - липсва конкретна статистика, но се смята, че близо 100 000 наши сънародници живеят в космополитния град - съпоставимо с населението на град Сливен. Това би могло да ви помогне да се почувствате по-бързо у дома - особено с помощта на българските хранителни магазини. 

Като гражданин на България имате възможност да кандидатствате за различни видове визи за работа в САЩ (H-1B, L-1, O-1, EB-2/3 и др.), а след като получите виза или зелена карта, можете сравнително бързо да се установите в Чикаго – един от най-атрактивните градове за професионална реализация.

Пазар на труда в Чикаго 

Според последните данни на Federal Reserve Bank of Chicago от 6 ноември 2025 г., през октомври 2025 г. равнището на безработица в САЩ се оценява на 4,36 % (спрямо 4,35 % през септември и 4,14 % преди година), като прогнозата е леко повлияна от частичното правителствено спиране на дейността (government shutdown) през октомври, което остави временно без работа до 750 000 федерални служители. Процентът на уволнения и други напускания (layoffs & separations) остава стабилен – 2,10 % (срещу 2,09 % предходния месец), а коефициентът на наемане на преди това безработни леко намалява до 44,81 % (от 45,13 %). Индикаторите на Chicago Fed продължават да показват относително здрав и стабилен пазар на труда в САЩ въпреки временните ефекти от шътдауна.Брутният вътрешен продукт на глава от населението е висок, характерен за големите американски градове, а коефициентът на заетост е около 59.6%. Населението на Чикаго е приблизително 2.7 милиона души. Въпреки известното забавяне в създаването на нови работни места и някои увеличения в безработицата, пазара на труда остава сравнително стабилен благодарение на здравия частен сектор и разнообразието на икономическите дейности в града.

Най-скъпи и най-евтини райони в Чикаго

Най-скъпи квартали:
Lincoln Park, Gold Coast, Streeterville, Loop – наем 1-стаен: $2 500–4 500+

По-достъпни квартали с добра репутация:
Logan Square, Avondale, Jefferson Park, Edgewater, Uptown – наем 1-стаен: $1 500–2 300

Най-евтини (но с повишена престъпност в някои зони):
Englewood, Austin, Garfield Park – наем под $1 200, но не се препоръчват за новодошли

Минимална и средна заплата в Чикаго

Минималната заплата в Чикаго от 1 юли 2025 година е 16.60 щатски долара на час за неквалифицирани работници без бакшиши. За служителите с бакшиши минималната основна заплата е 12.62 долара на час, като работодателят трябва да доплаща, ако общата сума от основна заплата и бакшиши е под 16.60 долара. За работници по договори с градските власти минималната заплата е 17.80 долара на час. Средната заплата в Чикаго варира значително в различни сектори, но например в сферата на обслужването на клиенти средният доход е между около 38 792 и 115 750 долара годишно.

Колко скъпо е да живееш в Чикаго

Според актуалните данни на Numbeo от ноември 2025 г., разходите за живот в Чикаго са драстично по-високи от тези в София:

месечните разходи за семейство от четирима души в Чикаго възлизат на около 7 977 лева (4 742 долара.) без наем, а за един човек – около 2 176 лева (1 293 долара.) без наем. О

Животът в Чикаго (без наем) е с 68,1 % по-скъп отколкото в София, а когато включим и наема – с цели 104,6 % по-скъп. Наемите в Чикаго са средно 222,8 % по-високи, цените в ресторантите – със 78,6 %, а хранителните продукти в магазините – с 88,3 % по-скъпи спрямо София. Въпреки това местната покупателна способност в Чикаго е с 56,4 % по-висока, което частично компенсира по-високите цени.

Най-добре платените професии в Чикаго 
Според данни от Glassdoor, Levels.fyi и Bureau of Labor Statistics:

  • Софтуерен инженер (Software Engineer): $120 000 – 180 000+
  • Data Scientist / Machine Learning Engineer: $130 000 – 200 000+
  • Лекар (специалист): $250 000 – 450 000
  • Финансов анализатор / Investment Banker: $100 000 – 250 000+
  • DevOps / Cloud Engineer: $130 000 – 170 000
  • Проектен мениджър (IT/строителство): $110 000 – 160 000
  • Адвокат (в голяма кантора): $180 000 – 350 000

Трудови договори в Илинойс

  • At-will employment – най-често срещаният тип: работодателят и служителят могат да прекратят договора по всяко време, с или без причина (с някои изключения)
  • Фиксиран срок (fixed-term) – по-рядко срещан, главно при H-1B визи или временни проекти
  • Фрийланс / независим изпълнител (1099 contractor) – много популярен в IT и креативните индустрии

