З ад блясъка на яхтите в пристанище Еркюл, рева на двигателите от Формула 1 и светлините на прочутото казино в Монте Карло, княжество Монако крие една от най-стабилните и добре смазани икономически машини в света.

На площ от малко над два квадратни километра тази миниатюрна държава генерира брутен вътрешен продукт от близо 9 милиарда евро и поддържа жизнен стандарт, който кара останалата част от Европа да гледа със завист.

Икономиката тук не разчита на тежка индустрия или природни ресурси, а на финансови услуги, управление на частни капитали, недвижими имоти с космически цени, висок клас туризъм и иновативни технологии. Държавата няма външен дълг, резервите ѝ се трупат в специален фонд за бъдещите поколения, а безработицата е практически нулева.

Данъчният рай, който не обича да го наричат така

Привлекателността на Монако за предприемачите започва и свършва с данъчната система, макар местните власти да бягат от определението данъчен рай и да държат на пълната прозрачност пред международните институции.

За физическите лица, които са официални резиденти на княжеството, данък върху общия доход просто не съществува, като единственото изключение важи за френските граждани по силата на двустранна спогодба от 1963 г. Няма данък богатство, няма данък върху капиталовите печалби, нито върху дивидентите.

При корпоративното облагане нещата са малко по-различни и често изненадват неподготвените инвеститори. Ако една компания генерира поне 75% от оборота си на територията на самото княжество, тя е напълно освободена от корпоративен данък. В случай че над 25% от приходите идват от чужбина, фирмата подлежи на облагане с корпоративен данък от 25% върху печалбата си.

Новорегистрираните дружества обаче ползват щедър гратисен период, като през първите две години не плащат нищо, а през следващите три данъчната ставка нараства постепенно, докато достигне пълния си размер на шестата година. Данъкът върху добавената стойност е 20%, точно както във Франция, с която Монако е в митнически съюз.

Вратата към пазара се отваря само с разрешение

Да регистрираш фирма в Монако съвсем не прилича на бързите онлайн процедури в други европейски държави. Тук нищо не се случва автоматично и всяка бизнес идея минава през строгата цедка на правителството. За да стартираш дейност, трябва първо да получиш изрично разрешение от държавния министър, което отнема около 45 дни, с възможност да стигне до максимум 90 дни при по-сложни случаи.

Властите проверяват под лупа миналото на кандидатите, изискват чисто съдебно досие, доказателства за професионална квалификация и детайлен бизнес план, който да докаже, че компанията ще донесе реална полза за местната икономика и няма да накърни репутацията на страната.

Най-популярната правна форма за среден и голям бизнес е дружеството с ограничена отговорност, за което се изисква минимален уставен капитал от 15 000 евро, блокирани в местна банка още преди регистрацията. Самото откриване на корпоративна банкова сметка в княжеството често се оказва най-трудното изпитание, тъй като банките прилагат изключително строги мерки срещу прането на пари и изискват солидни първоначални депозити, които за чуждестранни инвеститори лесно могат да надхвърлят няколкостотин хиляди евро.

Освен това всяка фирма е задължена да разполага с реален физически офис на територията на страната, като виртуалните адреси са допустими само за много тесен кръг дейности и за ограничен период от време.

Цената на престижа и сметките в края на месеца

Веднъж стъпил на пазара, предприемачът се сблъсква със суровата реалност на оперативните разходи, които са сред най-високите на планетата. Наемът на офис площи в Монако се измерва в хиляди евро на квадратен метър годишно, като за малък офис от петдесет квадрата в престижния район Каре д'Ор месечната сметка лесно минава 5-6 хил. евро, без да броим таксите за поддръжка и местните налози.

Счетоводното обслужване, правните консултации и застраховките също се таксуват по тарифи, съобразени с покупателната способност на милиардерите.

Към това се добавят и социалните осигуровки, които за разлика от данъците са напълно реални и никак не са ниски. Работодателите плащат вноски за здравно осигуряване, пенсии и обезщетения при безработица, които натоварват фонда за работна заплата с около 35% до 40% отгоре върху брутното възнаграждение, докато удръжките за сметка на самия служител са около 13%.

Ежедневната миграция на работната ръка

Любопитен парадокс на монегаската икономика е, че хората, които движат бизнеса там, всъщност не живеят в държавата. Населението на Монако е около тридесет и девет хиляди души, но броят на заетите в частния сектор надхвърля шестдесет хиляди.

Всеки делничен ден десетки хиляди французи и италианци пристигат с влакове и автомобили от съседните градове като Ница, Мантон и Вентимиля, за да работят в банките, хотелите, строителните компании и технологичните офиси на княжеството. Законът строго защитава местните граждани, известни като монегаски, които имат абсолютен приоритет при наемане на работа, следвани от резидентите на княжеството и едва след това от жителите на съседните френски общини.

За да задържи тези кадри и да компенсира разходите им за пътуване, бизнесът предлага заплати, които са чувствително по-високи от тези във Франция и Италия. Минималната работна заплата в Монако е обвързана с френската, но в реалния сектор възнагражденията бързо скачат нагоре.

Един квалифициран административен служител или специалист в сферата на услугите рядко получава под 3500 евро бруто на месец, а в банковия сектор, управлението на активи и информационните технологии заплатите редовно започват от 6000 или 7000 евро и достигат десетки хиляди на управленско ниво.

В крайна сметка правенето на бизнес в Монако прилича на членство в най-ексклузивния клуб в света, където входният билет е скъп, правилата са железни, но веднъж влязъл вътре, играеш на най-високото възможно ниво.