Руски сенатор бе арестуван в сряда в сградата на парламента в Москва по подозрение, че е наредил две убийства.

Рауф Арашуков, на 32 години, е заподозрян в организирането на убийствата на две високопоставени лица в района на Карачаево-Черкесия през 2010 г.

Днес той бе задържан от служители на Федералната служба за охрана в пленарната зала, докато депутатите гласуваха искането на прокуратурата за отнемане на имунитета му от съдебно преследване.

Арашуков е най-младият сенатор в Съвета на Руската федерация, като става такъв на 31-годишна възраст. Той влиза в политиката, когато е едва на 18 години. Днес при ареста си той е поискал преводач с обяснението, че не владее добре руски език.

Според руските медии властите ще задържат четирима ръководители на предприятия в сферата на търговията с природен газ, свързани с престъпната група на Арашуков.

„Той се опита да се изправи и да напусне заседанието, а аз му казах да седне, защото трябваше да говори и да даде обяснение и той се върна“, коментира говорителят на Съвета на Федерацията Валентина Матвиенко през журналисти.

Малко след задържането на Арашуков стана ясно, че в същото време е бил задържан и баща му, Рауф-старши, висш мениджър в „Газпром“. Разследването срещу него е за присвояване на 30 млрд. рубли (347 млн. евро) от доставки на газ.

В момента текат обиски, свързани с разследването, от Федералната служба за охрана на жилища и офиси в седем руски града.

