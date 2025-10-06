„Romentasy“ и скритите желания: Анонимното слушане на еротична литература превзема България

Н овият епизод на подкаста „Тройка по никое време“ разглежда как книгите оживяват по нов начин – чрез слушане.

Милена, Кирил и Тодор разговарят с Анна Клисарска, Content Acquisition Manager в Storytel България, за феномена на аудиокнигите и промяната, която те носят в издателския свят и читателските навици.

Защо аудиокнигите са във възход?

Аудиокнигите са най-бързо растящият сегмент от цялата издателска индустрия в света. Причината е проста: хората нямат време за класическо четене, което изисква пълна концентрация. Слушането на аудиокниги, подобно на подкасти или радио, позволява да се вършат и други неща едновременно. Това е естествена еволюция на разказването на истории, което е съществувало много преди писания текст. Днес, с постоянната употреба на телефони и слушалки, аудио форматът се превръща в естествен канал за информация.

Какво се слуша и кой чете?

При възприемането на аудиокнига, 50% от впечатлението се формира от съдържанието и 50% от гласа на разказвача. Добрият наратор добавя стойност, като разбира текста и притежава подходящ тембър и интонация . Популярни наратори като Гергана Стоянова и Владо Пенев са сред любимците на публиката . Изборът на съдържание се влияе от модни тенденции на книжния пазар. Голям тренд в момента е т.нар. „Romentasy“ – смесица между романтика и фентъзи, често с еротичен подтекст, предназначена за млада аудитория. Отбелязва се и определен интерес към еротични книги, като анонимността на слушането през телефона играе роля за тази тенденция. Платформите за аудиокниги проследяват какво слушат потребителите, за да подбират съдържание . Често хората започват амбициозно със заглавия за самоусъвършенстване и позитивно мислене, но в крайна сметка преминават към криминални трилъри и любовни романи. Една от най-слушаните български аудиокниги е „Под игото“, което показва широк интерес отвъд учениците.

Навиците на българския слушател

Средно един абонат в България слуша 15 часа аудиокниги на месец. Интересно е, че голяма част от слушането се случва по време на работа в големи компании с отворени офиси, където слушалките помагат за концентрация и изолация. Пътуването също е чудесен момент за слушане на книги, превръщайки загубеното време в продуктивно. Слушането е навик, който се упражнява и развива, активирайки определени мозъчни центрове за поемане на информация. Изследвания показват, че слушането на истории стимулира центъра на емпатията и има множество ползи за развитието на детския мозък, включително обогатяване на речника и подобряване на уменията за говорене. Аудиокнигите служат и като „антидот“ срещу информационния хаос и ускорения ритъм на живота.

Бъдещето на книгите: Мултиформатно издаване

Storytel продуцира между 200 и 300 аудиокниги годишно. В момента на български език има над 6000 книги (без да се броят отделните епизоди на подкасти), а на английски те са над 700 000. Важна тенденция е, че една книга може да съществува само в аудио формат, като се счита за официално издадена с номер от Народната библиотека. Големите чуждестранни издателства вече едновременно издават книги в три формата: печатна, електронна и аудиокнига, разширявайки аудиторията си. Авторските права в рамките на Европейския съюз са валидни 70 години след кончината на автора, след което произведението става публично достояние. Националните статистики за четене в България често не включват аудиокнигите, което изкривява реалната картина за интереса към литература.