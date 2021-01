В Китай тестват за COVID-19 с анални тампони, ЕК отговори ще се прилагат ли в Европа

Е вропейската комисия ще следва науката, когато става въпрос за потенциално препоръчване на тестове за коронавирус, които се прилагат анално, заяви говорител, цитиран от европейската редакция на Politico.

На редовен брифинг за пресата австрийският журналист Оливер Грим попита дали Комисията може да каже дали планира да включи анални тампони в своите препоръки за тестване на COVID в целия ЕС. Няколко китайски града вече използват проби, взети от ануса, за да открият потенциални инфекции с COVID-19.

Китай започна да използва анални тампони, за да тества онези, които смята за изложени на висок риск от заразяване с COVID-19. Локализирани огнища на коронавирус през последните седмици доведоха до затварянето на множество градове в северен Китай и започнаха кампании за масово тестване. Според китайски лекари методът с анални тампони „може да увеличи процента на откриване на заразени хора“, тъй като следите от вируса се задържали по-дълго в ануса, отколкото в дихателните пътища.

За смях на говорители и журналисти, главният говорител Ерик Мамер каза: „Мисля, че всички ние имаме личен интерес по този въпрос“, преди да предаде въпроса на колегата си Стефан Де Киерсмакер, който отговори: „Ще отидем там, където науката ни води. Така че, ако науката ни отведе до дупето, ние ще разгледаме това. Но разбира се не мисля, че мога да добавя много по този въпрос“. „Не мисля, че очаквате технически инструктаж за това“, добави той на шега.

По-късно по време на пресконференцията друг журналист попита дали коментарът на Комисията относно следването на науката означава, че такава техниката наистина може да бъде препоръчана в ЕС, като се има предвид, че изследванията от Китай предполагат, че аналните тампони могат да бъдат по-точни при идентифициране на коронавирусни инфекции, отколкото класическите тестове.

Де Киерсмакер отговори отговори, че тестването е въпрос на държавите от ЕС и Комисията предоставя само препоръки. „Наистина разчитаме силно ... на приноса на учените и затова оставяме на научния свят да види кои са най-добрите подходи“, каза той.

“If science takes us to the butt, we will consider this.”



