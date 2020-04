В Дания: Щурм към фризьорските салони

С лед като Дания отмени частично въведените преди месец ограничения заради коронавируса, бяха отворени фризьорските салони. Да попаднеш в тях обаче не е лесно.

"Това е просто лудост. Всички часове при нас са заети за следващите две седмици", споделя Фил Оландер, собственик на фризьорски салон в центъра на Копенхаген за Би Би Си.

Той разказва, че в момента, в който властите са обявили облекчаване на мерките, онлайн системата за записване на часове за фризьорския му салон не издържала заради големия брой клиенти.

Друг собственик на фризьорски салон в датската столица казва, че часовете на всички фризьори при него са заети за три седмици напред, при това ще работят извънредно, за да обслужат всички, които са успели да се запишат.

Властите в Дания разрешиха също отварянето на салоните за татуиране, козметичните студиа, стоматологичните кабинети и оптиките. Има обаче строго изискване за санитарните правила, които всички те трябва да спазват.

"След всеки клиент се длъжни да правим пълно почистване - дезинфекция на столовете, на всички инструменти. Има доста допълнителна работа", казва Оландер.

При новите условия е променен дори интериорът на неговия фризьорски салон - зоната за изчакване на клиентите е разширена, изнесени са всички списания.

