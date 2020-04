Четири страни облекчават мерките срещу коронавируса

Ч етири страни в Европа - Дания, Норвегия, Австрия и Чехия, планират тази седмица да отслабят мерките, предприети за ограничаване на разпространението на новия коронавирус.

Връщането към нормалния живот навсякъде ще бъде поетапно, основните предпазни мерки се запазват.

Норвегия

Норвегия, която беше една от първите в Европа предприела ограничителни мерки, обяви, че ще премахва ограниченията постепенно, като започне с отварянето на детските градини на 20 април. Учениците от началния курс ще се върнат в клас на 27 април, а в по-горните класове - „преди лятото“.

Социалното дистанциране и изискването за работа от вкъщи се запазват. Забраната за спортни мероприятия и фестивали ще остане поне до 15 юни. Ще продължи да действа и забраната за чужденци да влизат в страната.

В Норвегия - страна с население от 5 милиона души, по данни на СЗО, са регистрирани 98 смъртни случая, 6320 са заразените. Честотата на новите инфекции се забави до около 100 случая на ден, след като по-рано достигна пик от 425 души за ден.

Дания

Дания също започва облекчаване на мерките с отварянето на училищата за децата от първи до пети клас на 15 април. Това ще позволи на родителите да се върнат на работа, каза премиерът Мете Фредериксен .

Ограниченията за събиране на повече от 10 души, ще останат най-малко до 10 май, докато по-големите събирания ще бъдат забранени поне до август. Затворени ще останат и ресторанти, и кафенета.

Дания, която по данни на СЗО има регистрирани 5996 заразени и 260 смъртни случая, отчете спад в смъртността и броя на хоспитализираните с covid-19.

Австрия

Австрия беше първата европейска държава, изготвила план за облекчаване на ограниченията във връзка с коронавируса. Премиерът Себастиян Курц обяви, че се предвижда отваряне на малките магазини от 14 април, ако се запази позитивната тенденция с намаляване на случаите на covid-19.

Другите затворени магазини, търговски центрове и фризьорски салони ще отворят след 1 май. Ресторантите и хотелите ще останат затворени поне до средата на май, а големи публични събития няма да се провеждат поне до юни. Ще има изискване към магазините за допускане на ограничен брой клиенти, всички да носят маски, редовно дезинфекциране на повърхностите и наблюдение за здравето на персонала. Хората ще трябва да продължат да излизат навън само при крайна нужда и ще работят дистанционно поне до края на април.

Чехия

Чехия бе първата страна в Европа, която отпусна наложените ограничителни мерки. Вече е позволено спортуването на открито - бягане, каране на колело, без маски, при условие, че се спазва дистанция от 2 метра. Досега в страната работеха само магазините за стоки от първа необходимост, от днес започва постепенно отваряне на другите, като магазини за канцеларски стоки, за обувки и др., ателиета за ремонтни услуги.

Също се облекчават ограниченията за напускане на страната в належащи случаи, като например бизнес пътувания. При завръщане в страна обаче хората ще трябва да спазват 14-дневна карантина.

Въвежда се „смарт карантина” - използване на данни от мобилните телефони и кредитните карти на заразени хора, с тяхно съгласие, за проследяване на контактите им.

