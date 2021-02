Тийнейджър излиза от 10-месечна кома, не знае за пандемията

Т ийнейджър, който излезе от 10-месечна кома, не знае за пандемията от коронавируса, въпреки че два пъти е прекарал болестта.

19-годишният Джозеф Флавил, е бил блъснат от кола на 1 март миналата година, три седмици преди да бъдат въведени първите мерки на национално ниво във Великобритания. Момчето е било с черепно-мозъчна травма и сега бавно се възстановява, разказва Guardian.

Разказ от първо лице на излекуван от коронавирус

Лелята на момчето споделя, че семейството е затруднено как да му разкаже и обясни за случващото се. „Просто не знам откъде да започна. Преди година, ако някой ми беше казал какво ще се случи, нямаше да повярвам". Тя казва, че семейството се е опитало да обясни чрез видеовръзка, че не могат да бъдат с Джозеф заради ограниченията заради коронавируса, но още не са се опитвали да му разкажат за мащаба на пандемията. "Разговаряме по телефона и се опитваме да го накараме да разбере, че наистина искаме да сме с него, но просто не можем да го направим", казва още тя.

Валентин Братоев след ковид-19: Още се задъхвам

Джозеф прекарва два пъти COVID-19, докато е в болницата, и двата пъти се възстановява. Майката му успява да го посети на 19-ия му рожден ден през декември, но през цялото време е трябвало да остане на дистанция и с пълно защитно облекло.

Teenager emerges after 10-month coma with no knowledge of pandemic https://t.co/0vI3ESCMTZ