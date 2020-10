Ново: Ковид-19 възпаление оцветява пръстите до черно

„Ковид пръсти” е състояние, при което пръстите на краката или ръцете подпухват, почервеняват и могат дори да се оцветят в лилаво до черно. Този нетипичен симптом на болестта може да продължи да се проявява месеци след излекуването от коронавируса.

Учените подозират, че случаите, на които са били свидетели, са „само върхът на айсберга”. „Ковид пръсти” се развива в рамките на една до четири седмици от заразяването с вируса. Има случаи, при които оцветяването, показващо възпалителен процес, е продължило повече от 150 дни.

Приблизително за всеки шести пациент с този симптом се налага да бъде хоспитализиран.

Д-р Естер Фрийман, главен изследовател в Международния регистър по дерматология, посочва пред DE24: „В повечето случаи състоянието изчезва само и е относително леко. Излекуването отнема около 15 дни средно. Но сме виждали и пациенти, при които продължава с месеци”.

„Мисля, че това повдига много въпроси - какъв вид възпаление протича, има ли такива процеси другаде в тялото? Все още не знаем отговорите. Кожата може да се разглежда като прозорец към останалите органи, защото това е възпаление, което е видимо и вероятно показва възпалителен процес другаде”, добавя д-р Фрийман.

Първият известен случай на „ковид пръсти” е от април. Тогава 86-годишна жена е приета в болница с черни пръсти. Тя развива суха гангрена на втория, четвъртия и петия пръст на дясната ръка. Пациентката няма други симптоми на ковид-19, но ѝ е направен PCR тест, който дава положителен резултат. Некротичните пръсти са ампутирани без усложнения, а хистопатологията разкрива дигитална вътресъдова тромбоза.

Според Световната здравна организация промяната на цвета на пръстите на ръцете и краката е един от атипичните симптоми за ковид-19.

Изследване, публикувано в Британското списание за дерматология, установява, че коронавирусът се открива в кожни биопсии на деца със симптоми на „ковид пръсти”, които са дали отрицателни резултати на PCR тестовете за болестта. Проучванията на пробите доказват наличие на вируса в ендотелните клетки, които покриват кръвоносните съдове, както и в потните жлези.

Данните за „ковид пръсти”, предоставени от лекари, лекуващи пациенти с кожни проблеми в десетки страни по света, ще бъдат представени тази седмица на конгреса на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV) в Швейцария.

