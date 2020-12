ЕК: Ваксина за всички едновременно, пропорционално на броя на жителите

А ко Европейската агенция по лекарствата (EMA) одобри ваксината на Pfizer-BioNTech на 21 декември, Европейската комисия ще позволи ваксината да бъде пусната на пазара в рамките на два дни, заяви днес говорителят на ЕК Ерик Мамер, цитиран от БГНЕС.

Той подчерта, че позицията на ЕК е, че ваксинацията трябва да започне координирано и възможно най-скоро след потвърждаване на ефективността и безопасността на ваксината. Според Мамер ЕК е готова да подкрепи разпространението на ваксината срещу COVID-19 във всички страни-членки на ЕС едновременно и пропорционално на броя на жителите.

To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.



This is a huge task. So let's start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.



As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united. pic.twitter.com/bpFpkjUuGR