Г лавният британски опозиционен лидер Джереми Корбин заяви, че възнамерява да внесе вот на недоверие на правителството на премиера Борис Джонсън, за да спре "пагубен Брекзит без споразумение", предаде ДПА.

Лидерът на Лейбъристката партия заявява в писмо до лидери на други политически партии и водещи депутати, че правителството "няма мандат за Брекзит без споразумение".

"Поради това възнамерявам да внеса вот на недоверие в първия възможен момент, когато сме сигурни в успеха му", пише той.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk