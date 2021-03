Важни приложения на Google с проблем заради WebView

В понеделник потребители на Android съобщаваха за проблем с някои от основните мобилни приложения на Google. Имаше сигнали за проблеми с Gmail, Google Pay и доста други приложения, съобщава Engadget.

Google потвърждава за проблема, но допълва, че той все още се проучва. Оказва се, че е свързан с платформата WebView, която се използва от голям брой приложения.

Как да изключим запомнянето на пароли в Chrome

WebView дава възможност на приложенията да отварят интернет страници вътре в собствената си среда, без да се налага да прехвърлят потребителя към браузър. WebView използва елементи от Chrome, като според сигналите, проблемът е именно в тази платформа.

Какви са най-важните новости в Chrome 89

Google също разглежда именно нея, но все още няма индикация кога ще бъде решен. За сега потребители съобщават, че решават ситуацията като деинсталират последния ъпдейт на WebView през Google Play Store.

Официалният профил на отдела за поддръжка на Samsung в САЩ в Twitter също дава подобна препоръка.

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina