Qualcomm обмисля да купи Intel

Н е е тайна за ИТ индустрията, че Intel изпитва проблеми. Компанията е далеч от славните си дни, като пазарната ѝ капитализация наскоро падна под 100 млрд. долара.

Това я прави привлекателна мишена за по-големите ѝ конкуренти, като сред тях е и Qualcomm. Според два самостоятелни репортажа на The Wall Street Journal и The New York Times именно Qualcomm има интерес към евентуалното придобиване на Intel.

За момента не е отправена официална оферта към Intel. Дори и да има такава и тя да бъде приета, ще трябва да премине и одобрението на множество регулатори, което не изглежда напълно сигурно. Напоследък институциите са по-резервирани към големи сливания и през тази година дори отказаха подобни сделки.

Самата Intel също не е давала индикация, че търси нов собственик. Компанията обаче раздели някои от бизнесите си, за да може да приема оферти за повече партньорства.

Ако все пак сделка се реализира, ще е голям успех за Qualcomm. Дълги години двете компании бяха сериозни конкуренти, като Intel се опита няколко пъти да навлезе в сегмента на процесорите за смартфони и да се бори с Qualcomm в най-важния им пазар. Qualcomm също има предложения за лаптопи.

В момента обаче Intel свива бизнеса си, съкращава персонал и преминава мащабно преструктуриране. Засега двете компании не са коментирали слуховете за евентуална сделка.

Тя може да е полезна за тях, тъй като и двете изостават спрямо другите си конкуренти - AMD, TSMC и Nvidia. Всички те имат значително по-големи пазарни капитализации и позиции.

