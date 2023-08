Във фокуса на глобална дискусия: Неизбежен ли е животът с климатици

Ш ироко разпространени в САЩ, осъждани в Европа, желани в Южна Азия - на фона на усилващите се горещи вълни, климатиците се превръщат в обект на глобална дискусия, съобщи АФП.



За добро или лошо, те са едно от най-разпространените решения за адаптация в затоплящия се свят. За милиони хора по света климатиците се превърнаха в нещо като първа необходимост, която гарантира оцеляването им, смятат експерти. Но докато климатизацията предлага незабавно облекчение, климатът плаща висока цена. За да се осигури електричество за всички климатици, електроцентралите освобождават в атмосферата парникови газове, които затоплят още повече планетата.

В момента климатичните инсталации емитират приблизително един милиард тона въглероден диоксид годишно от общо 37 милиарда тона, сочат данни на Международната агенция по енергетика.

Възможно ли е да бъде прекъснат този порочен кръг?

Да, твърдят специалистите. Това може да стане чрез развитието на възобновяемите енергоизточници, на климатици, които потребяват по-малко енергия и на нови технологии за охлаждане.

"Има хора, които са на мнение, че не бива изобщо да използваме климатици, но аз смятам, че това не е възможно", каза за АФП Робърт Дуброу, директор на Центъра за климатични промени и здраве в университета Йейл. Достъпът до климатици вече спасява десетки хиляди животи годишно и това число расте, сочат данни от скорошен доклад на центъра, сред чиито автори е Дуброу.

Air conditioners consume a lot of energy.



Many also use refrigerants called fluorinated gases that have high global warming potential when they leak.



Oxford experts reveal ways to make your home cooler without cranking up the air conditioning ⬇️https://t.co/6D2tV9ggss