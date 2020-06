Мостът "Голдън Гейт" вече прави музика от вятъра

П рез последните дни жители и гости на Сан Франциско се питат в социалните мрежи какъв е този необичаен шум около моста "Голдън гейт". Оказва се, че самият мост вече прави музика от вятъра, съобщава онлайн изданието CNET.

Това обаче не е нова арт инсталация. Оказва се, че е неочакван (за жителите) страничен ефект след монтажа на нови парапети на моста. Те имат по-различни прорези, като са направени с идеята да подобрят поведението на моста при силен вятър и да увеличат неговата сигурност.

Местната районна община обяснява, че "музикалните тонове" са познат, но неизбежен феномен, който е следствие на новите парапети. Звукът се получава при ветрове с висока скорост, като понякога се чува и на няколко километра от моста.

The Golden Gate Bridge now makes music. You can hear this whistle all over the city pic.twitter.com/W1V9Dw4sXb

Общината обяснява, че са направени поредица от тестове, включително в аеродинамичен тунел с умален модел на моста. Проучвани са много варианти за последиците от променята, като се окава, че новите парапети са нужни за сигурността на моста.

I would also mention that up close and with no people around, the sound was both surreal and peaceful, as if someone’s playing a very sad meditation song on surround sound. P.S. you really can’t hear it much ON the Golden Gate Bridge itself #GoldenGateBridge #SanFrancisco #2020 pic.twitter.com/dPX5KXgDwv