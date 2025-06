Как Meta AI да не показва какво сме го питали

Meta AI е чатботът на Meta, който е конкурент на ChatGPT, Copilot, Gemini и останалите подобни разработки. Той се откроява и с една основна разлика, която предизвика критики.

А именно способността му да споделя публично в социалните мрежи какво са разговаряли потребителите с него. Имаше доста случаи, в които в профилите на потребителите се показват генерираните от Meta AI изображения по тяхна заявка. Или дори генерирани сметки и други заявки с лични данни.

Появилите се в профилите публикации неприятно изненадаха потребителите и изглежда, че не е трябвало да се показват, съобщава CNBC. Говорител на Meta казва, че по подразбиране функцията за споделяне е изключена.

Активирането ѝ изисква няколко стъпки, така че е възможно потребителите да са ги направили, без да осъзнават какво всъщност пускат. Каквато и да е причината, ето как може да се провери дали Meta AI ще споделя личните разговори в социалните мрежи и съответно да се гарантира, че тази функция е изключена.

ChatGPT омайва потребители с теории на конспирацията

Първата стъпка е отварянето на профила в приложението на Meta AI и кликването върху иконата с профилната снимка в горния десен ъгъл на екрана. След това трябва да се избере секцията Data and privacy и подсекцията Suggesting your prompts on other apps, .т.е предлагане на заявките в други приложения, включително Facebook и Instagram. От тук може да се избере индивидуално за всяко приложение дали да може разговорите да се публикуват или не.

OpenAI и Mattel ще правят AI играчки

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

След това отново от основната секция Data and privacy трябва да се кликне на реда Make all your public prompts only visible to you, т.е. всички публични заявки да са видими само за вас. Тук трябва да се избере опцията Apply to all, т.е. да е активно за всички. От тази секция може и да се изтрие историята на заявките, но това не е задължително.

Тази комбинация от настройки ще ограничи разговорите с Meta AI да бъдат лични. Те няма да се показват никъде другаде и на никого.

Проучване: Повечето AI чатботове дадат опасни отговори

Google смята, че лидерството на САЩ е застрашено

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase