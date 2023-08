Искате да играете на голям екран? Сега можете да играете дори без конзола

З наете ли, че играта „Тетрис“ може да ви помогне с овладяването на посттравматичното нервно разстройство (ПТСР)? Учени от цял свят провеждат проучвания, за да потвърдят тезата, че игрите могат да подпомогнат намаляването на стреса и да подобрят менталното ни състояние – а резултатите посочват и конкретни доказателства.

Детските психолози отдавна използват игрови техники за работа с малките си пациенти. През последните години техните колеги, които работят с възрастни, също прилагат игрови техники и съветват своите пациенти да играят игри, за да поддържат психичното си здраве в трудни за тях времена. Най-полезните игри са онези, които включват характеристики като умерена трудност, така че играчът да не загуби интерес в случай на неуспех, динамика, за да накарат играча да се фокусира (и така да го разсеят), както и избягване на плашещи елементи.

Съвременният свят на гейминга е разнообразен и богат; можете да намерите всичко, което отговаря на вашите предпочитания, както и да играете игри на всякакви устройства: смартфон, лаптоп, конзола или дори директно на вашия телевизор.

Въпреки това, ако вече разполагате с конзола, поздравления! Най-забавните и модерни игри са на ваше разположение. А висококачественото изображение ще направи играта ви още по-вълнуваща.

Играчите предпочитат да изживяват геймплея с възможно най-високо качество на картината, затова те дават предимство на телевизори с технологии, които осигуряват ясно, светло и детайлно изображение. В тази връзка, KIVI специално добави гейминг функции към своите телевизори: специален игрови режим и технологията ALLM (Auto Low Latency Mode). ALLM се активира незабавно след като телевизорът разпознае старта на игра на конзолата. Какво прави вашият телевизор в този режим? Заглушава всички фонови дейности, което намалява латенцията на кадрите. Например, при използване на режима на игра на телевизор KIVI, устройството изключва фоновите функции, но запазва качеството на изображението, така че пълният капацитет на умния телевизор се насочва само към вашата игра.

Ако разполагате само със смарт телевизор, без конзола, не се притеснявайте, защото смарт телевизорите KIVI могат да се превърнат в истински гейминг машини чрез възможностите за играене на облачни игри.

Boosteroid е облачна платформа за гейминг, която ви позволява да играете игри на телевизора си, без допълнителни конзоли. Защо тя е толкова популярна? Защото на Boosteroid можете да стартирате игри със сложна графика, които обикновено изискват много ресурси. Тъй като играта се изпълнява на мощен облачен сървър, играчът има нужда само от телевизор и интернет достъп. Създателите на платформата твърдят, че дори при скорост на интернета от 15 Mb/s, потребителите получават изображения с резолюция Full HD и с 60 fps (кадри в секунда). Други предимства на платформата включват достъп от множество устройства и възможността да превключвате между тях. Най-важното е, че не е нужно да купувате или изтегляте игрови файл: можете да играете директно в приложението на Boosteroid на вашия телевизор. Разбира се, това страхотно приложение не е безплатно, но цената е съвсем разумна - от 7.49 евро на месец.

KIVI е официален партньор на платформата Boosteroid. Тя предлага същите игри, които можете да играете на конзола или лаптоп: Fortnite, CS:GO, FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends, World of Tanks и много други, включително Deathloop, Gears 5, Grounded и Pentiment на Xbox.

Използването на джойстик ще ви помогне да играете на телевизора без конзола. На свой ред динамичните сцени на телевизорите от KIVI се подобряват с най-съвременни технологии. Например, MEMC компенсира за липсите, като добавя допълнителни кадри, което изключва „подскачанията“ и неточностите на изображенията. Смарт телевизорите на KIVI разполагат също с технологиите Ultra Clear и Super Contrast Control, които допълнително обработват всеки фрагмент на кадъра, увеличавайки остротата и контраста на обектите. За подобряване на яркостта, KIVI разполага с Max Vivid - функция, която оптимизира изображението, като увеличава неговата яркост поотделно за всяка секция на видеото.

Ако не искате да закупите отделен джойстик, то тогава можете да играете на AirConsole. Всичко, което ви е нужно, е смартфон и телевизор: просто ги свържете и играйте.

На AirConsole могат да играят безплатно едновременно до 16 играчи (след закупуване на абонамент броят на играчите е неограничен), така че това е чудесен начин да прекарате време със семейство или приятели. С децата можете да играете игри с редене на пъзели, с приключения, различни логически предизвикателства, бинго или викторини. А с приятели можете да сформирате отбори за футбол или автомобилни състезания, или да се забавлявате докато побеждавате враговете си в космическа аркада с вашите космически кораби. Разбира се, изисква се стабилна и бърза интернет връзка. AirConsole предлага над 90 игри за Android TV. Цената на пълен абонамент е от $1.49 на месец; има и опция за безплатна игра, но тя е с ограничен достъп. Телевизорите KIVI имат приложението предварително инсталирано: можете да играете веднага след изваждането на новия си телевизор от кутията.

Чрез Google Play може да изтеглите игри и да играете на телевизор с операционна система Android TV. Забавните и вълнуващи игри обикновено са платени, но можете да откриете и безплатни такива, които да ви разсеят в свободното време. Както и при предходната платформа, за повечето игри е необходимо да свържете смартфона си и да го използвате като джойстик. Безплатните игри са по-скоро семпли и леки. Но ако наистина ви доставя удоволствие да релаксирате например с Тетрис, защо пък не?

