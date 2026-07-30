Две устройства, една идея: да имаш повече време за важните неща

В одещата компания пусна в България две от най-важните си устройства тази година: сгъваемия смартфон Magic V6 и умния часовник Watch 6, които заедно се превръщат в една от най-мощните комбинации в личните технологии: максимум продуктивност и грижа за най-важното.

В днешната бързо развиваща се среда, да си синхронизиран, здрав и високопродуктивен изисква устройства, които обединяват интензивната работа и ежедневната лична грижа. Затова, вместо да разглеждаме двете нови предложения на HONOR самостоятелно направихме нещо по-различно. Използвахме новия сгъваем смартфон Magic V6 като основен център за комуникация и продуктивност, а умния часовник HONOR Watch 6 – като проактивен спътник за здравето и начина на живот.

Източник: Личен архив

Смартфонът се превърна в център на нашия дигитален живот. Той ни прави продуктивни и свързани, докато смарт часовникът следи здравето ни, напомня ни да останем активни и държи важна информация лесно достъпна. Но когато двете устройства са проектирани да се допълват взаимно, вместо просто да съществуват едно до друго, те стават много повече от сбора на частите си.

Вместо да се конкурират за внимание, всяко устройство има ясно определена роля. Заедно те създават екосистема, която ни следва през целия ден, от първото сутрешно известие до последното съобщение към любим човек вечерта.

Първи впечатления: премиум дизайн с различни приоритети

Magic V6 веднага впечатлява с това колко малко прилича на по-ранни поколения сгъваеми смартфони. С дебелина 4.1 мм в разгънато положение, 9.0 мм в сгънато и тегло от 224 грама, той изпъква с усещането за лекота и здравина. HONOR постига това чрез преработка на няколко вътрешни компонента: антените, високоговорителите, USB-C порта, NFC модула и вибрационния мотор, създавайки много по-компактна вътрешна архитектура, без да се жертва издръжливостта или производителността.

Източник: Личен архив

Вниманието към детайла продължава и с материалите. Телефонът се предлага в червено, златнои черно покритие, всяко от които предлага своя собствена индивидуалност. Червената версия е с покритие, наподобяващо кожа, докато златният модел използва многослойно композитно покритие за допълнителна дълбочина. Черното разчита на по-изчистен, семпъл подход, който подхожда на елегантния профил на устройството.

Watch 6 следва подобна премиум философия. Дизайнът е вдъхновен от спортните автомобили, придавайки на часовника техничен, но изискан външен вид. Корпусът от рециклируема алуминиева сплав е с покритие, което създава титаниевоподобна текстура, като същевременно теглото е намалено до 41 грама.

Дори след носене през целия ден, часовникът остава практически незабележим на китката. Характеристика, която става още по-ценна по време на тренировка или проследяване на съня.

Източник: Личен архив

И двете устройства са създадени да издържат на ежедневието. Magic V6 съчетава своите стоманени панти със защита IP68 и IP69, удароустойчиви дисплеи и подсилена конструкция, тествана за 500 000 сгъвания, докато Watch 6 предлага прахо- и водоустойчивост IP69 за употреба по време на тренировка или дъждовно пътуване до работа.

Сгъваем смартфон, създаден за продуктивност

Колкото и красив да е корпусът, Magic V6 блести и след като се отвори. Вътрешният му 7,95-инчов LTPO AMOLED дисплей предлага просторно работно пространство с адаптивни честоти на опресняване от 1 до 120 Hz, пикова яркост на HDR, достигаща 5000 нита, и резолюция от 2352х2172. Външният 6,52-инчов LTPO AMOLED дисплей е също толкова впечатляващ, достигайки 6000 нита, като същевременно поддържа същата адаптивна честота на опресняване. Технологиите за комфорт на очите, включително 4320 Hz PWM затъмняване и AI Defocus Display, допълнително подобряват дългосрочния комфорт по време на продължителни работни сесии.

Процесорът Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm е съчетан с 16GB LPDDR5X памет, UFS 4.1 памет и преработено охлаждане, което позволява на взискателните задачи и натоварванията с AI, да работят без засечки за продължителни периоди от време. HONOR също така подчертава подобрения в производителността на процесора, графичния процесор и невронния чип (NPU).

Източник: Личен архив

В ежедневна употреба това се превръща в едно от най-големите предимства на сгъваемия смартфон: истински мултитаскинг. Работата по презентация, докато проверявате имейли, участвате във видео среща и преглеждате бележки, вече не се усеща като битка на няколко десктоп задачи върху малък дисплей. По-голямото пространство позволява работа с няколко приложения едновременно, което прави Magic V6 по-близо до преносима работна станция, отколкото до конвенционален смартфон.

HONOR допълнително разширява тези възможности чрез Honor Connect и Honor WorkStation, позволявайки синхронизиране на известия с iPhone и iPad, безжично споделяне на файлове с Mac и дори използване на сгъваемия дисплей като разширение на Mac десктоп. Вместо да обвързва потребителите с една екосистема, Magic V6 е проектиран да работи удобно с устройства, които много хора вече притежават.

Източник: Личен архив

Фотографията е също толкова гъвкава. Системата с три камери комбинира 50 MP основна камера, 50 MP ултраширокоъгълна камера и 64 MP перископна телефото камера с 3x оптично увеличение и професионална оптична стабилизация на изображението. От пейзажи и портрети до отдалечени обекти, системата предлага гъвкавостта, очаквана от модерен флагмански сгъваем телефон.

И за да може да работи пълноценно през целия ден, Magic V6 Има силициево-въглеродна батерия от следващо поколение, поддържаща 80W кабелно и 66W безжично зареждане, което позволява на телефона да прекарва повече време в работа и по-малко време, свързан със зарядно устройство.

Една екосистема, която е в крак с целия ви ден

Докато HONOR Magic V6 естествено се превръща в център на продуктивност, HONOR Watch 6 доказва, че един смарт часовник може да бъде много повече от устройство за проверка на известия и следене на крачките и пулса.

Първото нещо, което се забелязва, е колко удобен е за носене Watch 6. С тегло от само 41 грама, лекият корпус от алуминиева сплав почти изчезва на китката, а дизайнът, му придава спортен, но елегантен вид, който е еднакво подходящ както за офиса, така и за фитнеса или за вечерно излизане.

Източник: Личен архив

Дисплеят е също толкова впечатляващ. С яркост, достигаща 3000 нита, информацията остава четлива дори под пряка слънчева светлина. По време на разходки или бягане на открито, проверката на статистиката за тренировката не изисква повече от бърз поглед. Усъвършенстваното управление при намокряне се оказа наистина полезно и по време на тренировки с пот и при дъждовно време, позволявайки на екрана да остане отзивчив. Специалните видео циферблати добавят още един слой персонализация, позволявайки на потребителите да показват кратки видеоклипове или снимки за по-персонализирано изживяване.

Най-голямата роля на Watch 6 не е да замени медицинското оборудване, а да помогне на потребителите да разберат по-добре ежедневното си благополучие. Захранван от системата Honor IntelliSense, часовникът непрекъснато следи сърдечната честота, нивата на кислород в кръвта и моделите на сън, докато Quick Health Scan предоставя бърз преглед на ключови здравни показатели, когато е необходимо. Всяка сутрин започва с автоматичен здравен отчет, който обобщава данните за възстановяването и общото състояние през нощта, което улеснява разбирането колко добре се е възстановило тялото, преди денят дори да е започнал.

По-късно следобед часовникът ни напомня да сме по-активни, след като сме прекарали няколко часа на бюрото. След вечерна тренировка, проследяването на съня и информацията за възстановяване помагат да се определи дали утре трябва да е още един интензивен тренировъчен ден или по-лека сесия за възстановяване. Цялото преживяване се усеща по-малко като наблюдение на здравето и по-скоро като приятелски съвети.

Проследяването на спортове се е превърнало в стандартна функция на смарт часовниците, но Watch 6 се стреми към значително по-високи цели.

Поддържайки 122 спортни режима, той надхвърля простото записване на активността, като предлага специализиран професионален анализ за няколко спорта. Бегачите по планински преходи се възползват от интегрирания двубандов GPS AccuTrack, AI треньор по бягане, показатели за катерене и интелигентни предупреждения за отклонение от маршрута. Играчите на бадминтон получават подробен анализ, обхващащ скоростта на замах, силата на удара, разпределението на ударите и статистиката за ударите, докато футболистите получават топлинни карти след мача и анализ на движението, за да разберат по-добре позиционирането си по време на играта.

Източник: Личен архив

Захранван от батерия от 980 mAh, Watch 6 обещава до 35 дни издръжливост при подходящи условия. Това намалява нуждата от постоянно мислене за зареждане и позволява дълги пътувания или продължителни приключения на открито, без да носите друго зарядно устройство.

Някои свързани устройства изглеждат като отделни продукти, които просто комуникират помежду си. HONOR Magic V6 и HONOR Watch 6 сякаш са проектирани с допълващи се роли от самото начало. Поотделно и двете устройства са впечатляващи. Използвани заедно обаче, те създават нещо още по-завладяващо: свързана екосистема, където смартфонът максимизира производителността и креативността, докато смарт часовникът помага за създаване на по-здравословни навици и по-добра организация през целия ден.