Черните дупки донесоха нобелова награда за физика

Б ританецът Роджър Пенроуз, германецът Райнхард Генцел и американката Андреа Гец спечелиха Нобелова награда за физика за разкриването на най-тъмните тайни на Вселената, съобщиха световните информационни агенции.

Кралската шведска академия присъди половината от наградата на Пенроуз за откритието му за формирането на черните дупки. Другата половина от наградата си поделят Райнхард Генцел и Андреа Гец за откриването на свръхмасивен компактен обект в центъра на нашата галактика.

