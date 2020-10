Нобелова награда за откривателите на вируса на хепатит С

А мериканецът Харви Олтър, британецът Майкъл Хоутън и американецът Чарлз Райс спечелиха Нобелова награда за физиология или медицина за откриването на вируса на хепатит С, съобщиха световните информационни агенции.

Тазгодишните Нобелови лауреати са направили ключови открития за борбата срещу хепатита, предаван по кръвен път. Този сериозен глобален здравословен проблем причинява цироза и чернодробен рак. Благодарение на тях вече са разработени много чувствителни кръвни тестове за вируса, премахнали опасността от предаване на хепатита при кръвопреливане и антивирусно лекарство за хепатит С.

По данни на СЗО годишните случаи на хепатит са 70 милиона в света, а смъртните - 400 000.

