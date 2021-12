Звезда от Il Divo е в медикаментозна кома

З вездата от музикалната група Il Divo Карлос Марин е бил поставен в медикаментозна кома, след като е бил приет в болница в Манчестър, съобщава Daily Mail.

53-годишният испански певец е под наблюдение в интензивното отделение

на болницата. Според испанското издание El Espanol Марин е бил интубиран при приемането му в лечебното заведение и макар органите му да са стабилни, той остава в тежко състояние.

Тази новина идва само няколко дни, след като Il Divo обявиха, че са отложили останалите дати от турнето си във Великобритания до 2022 г. заради „заболяване“, но без да разкрива повече подробности.

Unfortunately, due to illness, the remaining dates for Il Divo’s December 2021 UK tour have been postponed until December 2022. Il Divo are deeply sorry to their fans, but look forward to returning to the road in the new year and seeing you all in the run up to next Christmas.