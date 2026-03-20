Свят

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

20 март 2026, 09:34
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т ежка катастрофа между два леки автомобила и микробус отне живота на трима души от едно семейство, а шестима други са пострадали в Турция. Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир.

Автомобил се е сблъскал челно с кола, която се е движела в насрещното платно.

Жестока катастрофа в Турция взе 7 жертви

Вследствие на силния удар едно от превозните средства е било изхвърлено и впоследствие блъснато от микробус. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, спешна помощ и пожарната.

11 души загинаха при катастрофа в Турция

При катастрофата на място са загинали единият шофьор и пътник, а седем души са били ранени. Пострадалите са извадени от смачканите автомобили и транспортирани до болнични заведения.

3 жертви и 32 ранени при тежка верижна катастрофа в Турция

По-късно в болница е починала още една жена, която е била сред ранените.

По първоначална информация загиналите са пътували от Анкара към родния си град Невшехир, за да прекарат Рамазан Байрам.

Източник: БГНЕС    
турция катастрофа жертви
Коалиция "Синя България"

Коалиция "Синя България"

Парламентарни избори Преди 9 минути

Коалиция "Синя България"

Партия „Пряка демокрация“

ПП „Пряка демокрация“

Парламентарни избори Преди 10 минути

Партия „Пряка демокрация“

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

България Преди 23 минути

Това съобщи съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите - Ваня Нушева

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Любопитно Преди 31 минути

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

Иво Аръков

Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой

България Преди 32 минути

Ива Евгениева от независимия културен сектор алармира, че нито един от бенефициентите все още не е получил парите си

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 34 минути

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

<p>&bdquo;Бъдещата господарка на Севрна Корея?&ldquo;: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк</p>

„Бъдещата господарка на Севрна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Свят Преди 52 минути

<p>Създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите</p>

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

България Преди 1 час

То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от ЦИК на окончателните изборни резултати

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Любопитно Преди 1 час

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

Поскъпването на горивата продължава, цените се вдигат почти всеки ден

България Преди 1 час

Само за 48 часа горивата в района на Бургас са скочили с 5 евроцента

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

От чипса до кафето: Как любимите ви навици превръщат леката настинка в кошмар за гърлото

Любопитно Преди 1 час

Когато имате болки в гърлото, някои храни могат да влошат дразненето и да забавят възстановяването

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

Политиците у нас отправиха послания за Рамазан Байрам

България Преди 1 час

В обръщенията си те подчертаха значението на толерантността, взаимното уважение и единството в българското общество

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Любопитно Преди 2 часа

Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Свят Преди 2 часа

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, заяви Урсула фон дер Лайен

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Любопитно Преди 3 часа

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

<p>&quot;Европа няма да позволи да бъде изнудвана&quot;</p>

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Днес празнуват имената, носещи светлина и надежда

Edna.bg

Тъжна вест - почина дясна ръка на Жозе Моуриньо, работил с него в Реал Мадрид, Челси и Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Секси певица се пусна по бельо и с фланелка на Меси

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg